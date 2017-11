Android Auto è ora disponibile anche su alcune Alfa Romeo e Fiat

Google non ha mancato di accordare attenzione alla piattaforma Android Auto, ovvero la declinazione del sistema operativo Android, adattata all'utilizzo con i sistemi di infotainment delle autovetture. In questo caso sappiamo come da qualche anno l'azienda di Mountain View si stia prodigando per migliorare e soprattutto aggiungere funzionalità a quel sistema capace di aiutare l'utente, in questo caso l'automobilista, ad utilizzare il proprio smartphone e non solo anche in auto senza però incorrere in sanzioni del Codice della Strada o peggio ancora in pericoli per sé o per gli altri.

Nel corso dei suoi primi anni di sviluppo, Android Auto, è riuscita a creare una catena di supporto per molteplici marchi di auto che chiaramente continueranno ad aumentare. Ecco la notizia di oggi sul nuovo supporto ad alcune auto italiane come Alfa Romeo e Fiat. In questo caso dunque gli automobilisti italiani che sceglieranno questi due marchi per la loro autovettura futura potranno scegliere di montare come sistema di infotainment anche Android Auto.

Nello specifico, direttamente sul sito di Google, è possibile scoprire che per Alfa Romeo il supporto ad Android Auto arriverà sulle auto come: Giulietta, MiTo, Giulia e Stelvio chiaramente tutte nelle versioni del prossimo anno. Mentre per Fiat il supporto ad Android Auto arriva per la 500X nella versione già di questo 2017 anche se ricordiamo che la compatibilità era stata già rilasciata anche per la 500, la 500L come anche per la Tipo.

Lanciata nel 2014, Android Auto, come detto è la piattaforma sviluppata da Google per facilitare l'interazione tra l'automobilista e le auto connesse. In questo caso l'azienda di Mountain View ha deciso di sfruttare Google Now per interagire con l'utente: sullo schermo del computer di bordo dell'auto non comparirà il drawer delle applicazioni, ma dei blocchi di notifiche che informeranno il guidatore sullo stato del traffico e sulle notizie più interessanti della giornata. Tutte le funzionalità del sistema operativo mobile di Google saranno presenti: dal navigatore Maps fino alle applicazioni per la musica, con PlayMusic o anche Spotify.

Come detto uno degli aspetti principali di Android Auto è legato alla sicurezza: grazie ai comandi vocali l'automobilista potrà focalizzarsi sulla guida e Google offrirà un sostegno alle migliaia di guidatori che ogni giorno sono vittima di un incidente stradale a causa di una distrazione legata all'utilizzo del navigatore o dell'impianto stereo.