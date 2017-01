Ford SmartLink: si infila nella porta OBD II e rende l'auto intelligente e connessa

Oggi molte auto nascono 'smart'. Ciò però non è vero per tutti i modelli e soprattutto non lo è stato fino a poco tempo fa. Tutti (o almeno molti) vorrebbero però oggi un'auto più intelligente del passato. Se non più intelligente, almeno un po' più connessa. Ford sta puntando molto sui servizi connessi per le sue auto e in pochi anni è arrivata già alla terza generazione del suo sistema Sync. Ora con SmartLink Ford punta a modernizzare anche quelle auto che non sono nate intelligenti e connesse. Seguendo quanto fatto da diversi dispositivi aftermarket, SmartLink è un apparecchio che si collega alla porta OBD II dell'auto. Integra un modem 4G LTE e permette di accedere da remoto ad alcuni dati dell'auto e di creare un hot-spot Wi-Fi per la navigazione internet per un numero massimo di 8 dispositivi.

Al momento è in fase di test negli USA e garantisce la compatibilità su modelli Ford e Lincoln prodotti tra il 2010 e il 2016 e permette funzioni come l'avvio, il blocco e lo sblocco delle serrature da remoto. Naturalmente poi può inviare notifiche sullo stato dell'auto, informato ad esempio di stati critici, come quello di della batteria scarica. Inoltre può essere un interessante per le famiglie con figli che si approcciano per le prime volte alla guida: tramite geofencing può inviare notifiche ai genitori quando l'auto esce da un certo perimetro virtuale oppure informare se vengono superati certi limiti di velocità. L'idea non è certamente nuova (vi ricordiamo ad esempio il test fatto da Vodafone qualche anno fa con il suo Drivexone) ma se sull'apparecchio c'è il marchio di un colosso come Ford potrebbe essere una spinta non indifferente alla diffusione di dispositivi del genere. Delphi Automotive e Verizon Telematics sono i partner che Ford ha scelto per lo sviluppo del dispositivo e per fornire a esso i servizi di rete. Il rilascio del prodotto commerciale è previsto per l'estate 2017.

In commercio esistono anche dispositivi meno integrati con l'elettronica dell'auto (utilizzando la presa dell'accendisigari), ma che offrono alcuni servizi simili, come il monitoraggio della posizione dell'auto, l'aiuto per ritrovarla all'interno del parcheggio e il monitoraggio dello stato della batteria, recentemente vi avevamo proposto la recensione di Nonda Zus, che trovate a questo indirizzo.