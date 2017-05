Navigatore GPS per moto e scooter: oggi ce n'è uno molto conveniente in offerta su Amazon

Tutti ormai hanno un navigatore satellitare incluso nel loro smartphone e spesso la soluzione integrata dal produttore del sistema operativo, come Google Maps e Mappe di Apple, è quella che viene maggiormente utilizzata. Per l'auto vanno benissimo, ma per moto e scooter la questione è ben diversa, in quanto il navigatore è esposto alle intemperie e pochi telefoni sono in grado di superare un acquazzone senza riportare problemi. Ci sono custodie che permettono di utilizzare lo smartphone in modo più sicuro anche agganciato la manubrio, ma una soluzione dedicata alla navigazione può essere una buona scelta: spesso però il prezzo di questo tipo di soluzioni è elevato.

Oggi Amazon viene incontro a tutti gli scooteristi e motociclisti con pochi soldi a disposizione con l'offerta sul navigatore Excelvan, proposto a €76,49, contro un listino di 189 euro.

Il navigatore è impermeabile secondo lo standard IPX7 e non solo può reggere gli spruzzi d'acqua di un temporale, ma anche funzionare per 30 minuti sott'acqua all aprofondità di un metro. Ha uno schermo da 4,3 pollici, abbastanza piccolo da non impedire troppo le manovre o sbilanciare il manubrio. Offre 8GB di spazio per memorizzare le mappe e offre anche supporto MicroSD per l'espansione della memoria. Il software di navigazione è il molto diffuso iGo, con possibilità di aggiornare le mappe scaricandole online.

La confezione di vendita include sia il supporto da manubrio per la moto, sia quello a ventosa per il parabrezza dell'auto.