Tesla estende da remoto l'autonomia di alcuni veicoli per venire in soccorso agli sfollati dell'uragano Irma

La potenza distruttiva dell'uragano Irma ha costretto le autorità statunitensi a dichiarare lo stato d'emergenza in Florida e a disporre, per quelle località situate sul percorso dell'uragano, l'evacuazione obbligatoria. Una situazione che come ben si può immaginare ha creato non poche difficoltà sulle vie di fuga dirette verso nord, con pesanti congestionamenti del traffico e varie stazioni di rifornimento a corto di carburante.

Una situazione che risulta difficile anche per coloro i quali sono in possesso di una vettura elettrica Tesla e si affidano alla rete Supercharger. In Florida la rete di ricarica delle vetture Tesla è abbastanza diffusa, e anche una vettura come la Model S 60 (attualmente quella con minor autonomia operativa tra le vetture della società americana) dovrebbe riuscire a spostarsi da una stazione di ricarica all'altra senza problemi. Ma ovviamente le variabili introdotte da un pesante congestionamento del traffico possono cambiare, anche sensibilmente, le carte in tavola.

Dopo una particolare richiesta di un cliente, Tesla ha deciso di venire in soccorso dei propri clienti con un'operazione molto particolare. Il cliente, trovandosi nelle zone colpite dall'uragano, ha chiesto alla società di rimuovere temporaneamente un blocco software presente sulla sua vettura così da poter sfruttare tutti i 75kWh della batteria e ottenere 30-40 miglia in più di autonomia e organizzare gli spostamenti con maggior flessibilità. La società ha infatti venduto in passato automobili Model S e Model X con batterie da 75kWh, limitate via software alla capacità di 60kWh al fine di offrire un veicolo a prezzo inferiore (e anche dalla minore autonomia) ai clienti interessati, che in un secondo momento avrebbero potuto sbloccare il pieno potenziale della vettura da remoto, pagando l'aggiornamento software.

Tesla non solo ha accolto la richiesta, ma ha deciso di estenderla gratuitamente ed in via temporanea a tutti i clienti presenti nelle zone a rischio del passaggio dell'uragano Irma. L'aggiornamento software per sbloccare la capacità della batteria avrebbe altrimenti un costo compreso tra i 4500 e i 9000 dollari a seconda del modello della vettura e del momento in cui viene richiesto.