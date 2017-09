Tesla passa da NVIDIA a Intel per i propri sistemi di infotainment

I display che offrono informazioni ed entertainment a bordo dei prossimi veicoli Tesla saranno gestiti tramite hardware Intel e non NVIDIA, come avvenuto fino a oggi. Lo si è appreso da fonti che hanno familiarità con i piani di Tesla circa le nuove tecnologie.

I nuovi moduli di elaborazione Intel debutteranno sull'attesa Tesla Model 3, la vettura che raggiunge un'autonomia di 220 miglia con un prezzo di partenza di 35 000 USD prodotta da luglio 2017. Altri dettagli su Tesla Model 3 si trovano qui.

Le auto di ultima generazione, come noto, integrano una moltitudine di sistemi informatici. La collaborazione tra NVIDIA e Tesla, che riguarda anche la parte di self-driving essendo le tecnologie NVIDIA alla base del funzionamento del sistema Autopilot di Tesla, ha contribuito alla recente crescita del titolo azionario del produttore di chip grafici, di ben sei volte negli ultimi due anni. Nel suo trimestre più recente, NVIDIA ha registrato vendite legate al comparto automotive pari a 142 milioni di dollari, circa il 6 per cento del fatturato totale.

Intel vuole aumentare la sua presenza nel mercato, già importante per via dell'acquisizione di Mobileye avvenuta nel 2015, altra compagnia ad aver lavorato con Tesla per Autopilot. L'accordo con Tesla le permetterà di dimostrare quanto sia importante l'utilizzo di processori potenti ed efficienti sul piano del consumo energetico per quanto riguarda le applicazioni di infotainment.

Anche se il mercato più interessante rimane quello che consentirà alle vetture del futuro di diventare completamente autonome. Tesla ha già fatto sapere che il suo accordo con NVIDIA, basato sull'hardware NVIDIA Tegra PX2, ha una scadenza, e di essere già al lavoro per lo sviluppo di una tecnologia per la guida autonoma proprietaria. Secondo recenti indiscrezioni, sta valutando una collaborazione con AMD in tal senso.