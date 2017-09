1.800 chilometri di autonomia per l'autobus elettrico di Proterra

Proterra, una delle società innovatrici nel settore dei mezzi di trasporto pesanti alimentati esclusivamente via energia elettrica, ha annunciato il nuovo record di distanza percorsa da un veicolo elettrico con una singola carica. Il risultato è stato ottenuto da Proterra Catalust E2 Max, mezzo lungo circa 12 metri capace di sfiorare i 1.800 chilometri di autonomia con una capacità per le batterie utilizzate di circa 660 kWh.

La compagnia continua a superarsi di anno in anno, migliorando l'efficienza dei suoi mezzi ormai in maniera costante da tre anni. Lo scorso settembre uno dei mezzi di Proterra aveva viaggiato per 970 chilometri con una capacità di 440 kWh, quando nel 2015 raggiungeva un'autonomia di 415 chilometri con una capacità di 257 kWh su una singola carica. Il nuovo record risulta eccezionale non solo per l'autonoma, ma anche per il mezzo con cui è stato raggiunto.

Ad enfatizzare questo aspetto è Matt Horton di Proterra: "Per il nostro autobus elettrico superare il precedente record di 1630 chilometri, che è stato raggiunto con un veicolo elettrico 46 volte più leggero del Catalyst E2 Max, è un gran traguardo", ha detto. Secondo la compagnia il record può lanciare le basi per un nuovo futuro per il mercato dei trasporti anche grazie alla possibilità di abbattere il costo al chilometro rispetto ai combustibili fossili attualmente utilizzati.

Secondo le analisi effettuate da Bloomberg New Energy Finance, il costo delle batterie al litio è sceso del 72% negli ultimi sette anni, e la convenienza della tecnologia è destinata ad aumentare. La maggiore efficienza in termini economici viene accompagnata da una maggiore efficienza dei veicoli, elementi che - abbinati - consentiranno all'elettrico di diventare senza alcun dubbio la forma di trasporto migliore disponibile in tempi particolarmente brevi.

Proterra è estremamente fiduciosa in questo punto: "Guidati dalla migliore tecnologia di costo al chilometro, crediamo che l'elettrico possa dare un forte contributo nel mercato degli autobus e dei veicoli pesanti, e che il mercato dei trasporti sarà il primo a passare completamente ai veicoli totalmente elettrici", sono state le parole del CEO Ryan Popple. "I primi ad adottare la tecnologia sugli autobus, come il nostro primo cliente, Foothill Transit, hanno già considerato altre possibilità di implementazione della tecnologia, come motrici e camion commerciali".

Il futuro, insomma, è tutto-elettrico secondo Proterra, con la rivoluzione che avverrà in maniera più drastica dapprima con i mezzi di trasporto pesanti. Il record siglato dalla società è stato realizzato al Navistar Proving Grounds, a New Carlisle nell'Indiana.