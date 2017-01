200km di autonomia per il furgone elettrico Renault Master Z.E., grazie alle batterie LG

Se nella telefonia i risultati per LG arrivano un po' a corrente alternata, altrettanto non si può dire in altri settori, dove invece la presenza del colosso coreano è florida. Citiamo il mercato dei pannelli OLED per TV: laddove c'è un televisore OLED oggi c'è un pannello LG. Il mercato delle batterie è un altro di quei settori in cui LG ha il vento in poppa, in questo caso grazie alla sua sussidiaria LG Chem. Con la crescita del mercato delle auto ibride ed elettriche, LG Chem sta piazzando un numero sempre maggiore di sue soluzioni su veicoli di primo piano con collaborazioni con marchi come Hyundai, GM e Renault.

Proprio dal produttore francese sono arrivate negli scorsi giorni due novità interessanti nel segmento dei veicoli commerciali: Kangoo Z.E. e Master Z.E.. Per Kangoo Z.E. si tratta della seconda generazione di piccolo van a trazione esclusivamente elettrica e viene riproposta la stessa varietà di versioni di Kangoo Z.E., con 2 lunghezze disponibili: 4,28 m e 4,66 m; 2 o 5 posti, 3 carrozzerie. Tra il vecchio modello e quello nuovo troviamo una differenza di ben 100km di autonomia, con un valore che sale a 270km nel ciclo NEDC, che si traducono in circa 200km nell'uso reale, ad esempio in un ciclo di consegne. L'autonomia maggiorata non è merito di una batteria più grossa, ma di una a maggiore densità di carica, che quindi non riduce il carico utile del mezzo. Proprio qui troviamo lo zampino di LG Chem e della sua nuova batteria da 33 kWh, che unita al nuovo motore elettrico R60 ha permesso di aggiungere chilometri di autonomia a parità di ingombri.

Discorso simile anche per il nuovo Master Z.E.: il mezzo adotta la stessa batteria LG Chem da 33kWh, ma si affida a un motore elettrico R75 ad alta efficienza energetica di una potenza di 57 kW per la trazione. Master Z.E. assicura un’autonomia di 200 km NEDC e una velocità massima di 115 km/h, presentandosi come alternativa interessante per le consegne urbane e periurbane a emissioni zero: sarà disponibile in 4 versioni, 3 lunghezze e 2 altezze. Occorre meno di una notte per ricaricare Master Z.E. e Kangoo Z.E.: la ricarica completa al 100% è realizzata in 6 ore con la Wall Box 7 kW, mentre basta un'ora di ricarica per recuperare 35km di autonomia nel caso del mezzo più piccolo.