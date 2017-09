3 monopattini elettrici in sconto su Lightinthebox: prezzi da 229 euro

Progettati per la mobilità urbana e per piccoli spostamenti, i monopattini elettrici - in inglese e-scooter - stanno diventando sempre più consueti nelle grandi città. Possono essere trasportati in auto grazie alla loro leggerezza e alla possibilità di essere ripiegati, e poi essere utilizzati per completare la parte finale del percorso fino alla destinazione. Se il punto d'arrivo è trafficato e non si trova facilmente parcheggio si può lasciare la macchina a qualche chilometro di distanza e terminare il trasporto con uno di questi mezzi, restando indipendenti dai mezzi di trasporto pubblici.

Su Lightinthebox ce ne sono tre offerti ad ottimi prezzi, che elenchiamo qui di seguito.



Next Drive ZA-012 a 229,17 euro

Next Drive ZA-012 è un monopattino elettrico con telaio in lega d'alluminio con dimensioni per la pedana da 550 x 120 millimetri. Può trasportare un massimo di 120 chilogrammi ed è consigliato per conducenti alti massimo 1,80 metri. Pesa solamente 6,4 chilogrammi per agevolare il trasporto e può raggiungere una velocità massima di 23 km/h viaggiando per circa 30 chilometri con una singola carica. Clicca qui per comprarlo.



Xiaomi M187 Youth Edition a 291,94 euro

Xiaomi M187 Youth Edition è in lega di alluminio e magnesio ed è capace di trasportare fino a 100kg di peso ad una velocità massima di 20km/h. Il motore è da 250W, la batteria da 18650mAh e l'autonomia dichiarata è di 20 chilometri. Il monopattino è ripiegabile e provvisto di sistema frenante dual-brake con sistema E-ABS per il freno anteriore con un peso dichiarato di 12 chilogrammi. Anche in questo caso la pedana è di 550x110 millimetri. Clicca qui per comprarlo.



Xiaomi M365 a 309,28 euro

Infine abbiamo Xiaomi M365, un monopattino elettrico anch'esso ripiegabile con pedana di 550x110 millimetri e telaio in lega di alluminio e magnesio. Può trasportare un massimo di 100 chilogrammi e pesa 12,5 chilogrammi. Può raggiungere una velocità massima di 25 chilometri orari e ha ruote dal diametro di 8 pollici. Si tratta di un monopattino per adulti dalle prestazioni leggermente superiori rispetto al modello precedente. Clicca qui per comprarlo.