A 500 dollari, la Mini Tesla è il regalo cult del Natale 2016

È nel mondo dell'automotive solamente da pochi anni, ma Tesla è ormai nell'Olimpo del settore. Il successo del produttore americano di auto elettriche si riflette anche nel mondo dei giocattoli, in cui il brand affianca BMW, Ferrari e Porsche. Radio Flyer, celebre produttore di mini auto per bambini, ha realizzato una versione in scala 1:3 di una Tesla Model S che può essere guidata da chi si trova fra il terzo e l'ottavo anno di età. L'ANSA parla già di regalo cult negli USA per il Natale 2016.

Del resto il settore delle "ride-on car" a batteria sta spopolando letteralmente negli USA. La categoria di giocattolo nasceva nel 1984 e da allora è in costante ascesa, sfruttando probabilmente quella voglia dei bimbi di emulare gli adulti. Un desiderio che i genitori vogliono assecondare sempre di più: fra il dicembre 2014 e il novembre 2015 le vendite delle mini automobili e degli accessori ad esse legate è cresciuto del 13% superando i 400 milioni di dollari di fatturato nel periodo.

Fra il mese di dicembre 2015 e il novembre 2016 il settore è cresciuto ancora del 10%, sfiorando i 450 milioni di dollari. La vendita di questa tipologia di automobiline a misura di bambino aumenta naturalmente nel trimestre relativo alla stagione natalizia, che copre oltre la metà delle vendite dell'intero anno. A permettere la crescita è proprio la varietà di soluzioni disponibili sul mercato: chi è stanco delle solite Ferrarine o piccole Porsche, può infatti puntare sui nuovi brand.

Radio-Flyer è un nome nuovo nel settore, anche se produce veicoli con ruote da oltre 100 anni. Attraverso una nuova partnership con la società di automobili di Elon Musk la compagnia ha riprodotto la versione in scala della Model S commercializzandola al prezzo di 500 dollari. È fra i prodotti più costosi dell'intero settore e può essere migliorata con "optional" di varia natura che vanno ad impattare ulteriormente sul già non troppo popolare prezzo di listino.

Fra gli accessori troviamo la targa, una copertura protettiva e un pacco batterie premium. Pasin non ha ancora ufficializzato i dati di vendita del prodotto ma ha ammesso che la compagnia è attualmente soddisfatta dai numeri generati a tal punto che sta già progettando il rilascio di altre Mini Tesla per il prossimo futuro.