Airbus, test in vista per la sua ''auto'' elettrica volante: già entro la fine del 2017

Airbus porta avanti lo sviluppo di nuovi aerei progettati ed ottimizzati appositamente per la mobilità individuale, con i quali, magari in un futuro non troppo lontano, poter sostituire i consueti mezzi di trasposto terresti che noi tutti utilizziamo ogni giorno.

In questo caso vengono proposte delle foto di due prototipi ancora in fase di realizzazione, ma praticamente ultimati, molto simili tra di loro se non identici, sviluppati intorno al concetto di un possibile futuro mezzo di trasporto pensato per essere utilizzato in una maniera molto flessibile e relativamente in poco spazio da una singola persona.

Il progetto in questione si chiama Vahana, mette in mostra un originale design abbinato ad una inusuale posizione delle ali presenti, non al centro della fusoliera, bensì ai due estremi: quasi come se fosse appena uscito da una delle campagne di Halo, oppure pensato per qualche film futuristico, questi prototipi in realtà sono già alla fine del loro sviluppo e aspettano solo il collaudo finale per identificarne eventuali difetti o per dare il benestare sull'ottimo lavoro svolto fino a questo momento.

Entro la fine del 2017, infatti, è pianificato un loro test sul campo per vedere effettivamente il potenziale che sono in grado di mostrare: Airbus ha spiegato che questo tipo "aereo" denominato VTOL (Vertical Take-Off and Landing, cioè con partenza e atterraggio verticali), sarà 100% elettrico e dotato di diversi singoli rotori, il loro principale impiego sarà per gli spostamenti cittadini come ad esempio tra il tetto di un grattacialo e l'altro, come una sorta di elicottero compatto e a corto raggio.

I prototipi in questione recentemente sono stati spostati dalla California ad un nuovo centro di test di volo a Pendleton, Oregon, dove, per la prima volta, saranno effettivamente pilotati, se tutto andrà a buon fine il produttore ha già fissato una data per una loro possibile produzione su vasta scala, cioè entro il 2020.