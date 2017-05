Allo studio nel Paesi Bassi l'asfalto che si autoripara grazie all'acciaio e ai batteri

Circola in rete un'interessante notizia riguardante la realizzazione di un particolare asfalto in grado di autoripararsi, come riportato ad esempio da Engadget. Lo studio è portato avanti da alcuni ricercatori della Delft University, nei Paesi Bassi, che hanno già piazzato a partire dal 2010 dodici piccoli tratti attualmente sotto continuo monitoraggio. E tutto sembra funzionare.

Alla base del tutto si troviamo due componenti che non potrebbero essere più diversi fra loro (oltre al normale asfalto, ovviamente): cavi di acciaio e batteri. I primi sono filamenti che percorrono l'asfalto in grande numero e sono chiamati ad un semplice compito, almeno nel progetto originale: riscaldare il manto stradale. I secondi sono batteri particolari (la fonte non cita di che ceppo si tratti), ma con la caratteristica di produrre carbonato di calcio, ovvero il materiale alla base di molte rocce come ad esempio il marmo, le rocce calcaree e il travertino.

Un materiale che offre grande struttura, insomma, prodotto dal metabolismo dei batteri in questione. Sebbene la fonte non lo citi, ipotizziamo che il calore emanato dai cavi di acciaio (scaldati per induzione da una fonte, come ad esempio un grosso magnete) serva a mantenere un ambiente ideale per i batteri, in grado così di produrre in continuazione il carbonato di calcio che è a tutti gli effetti il materiale che va ad occupare le micro-crepe che si formano nell'asfalto con il tempo.

Il tema è molto importante: buona parte delle voragini che spesso si trovano sulle strade non sono nate dal nulla, ma erano originariamente piccole fratture che col tempo si sono deteriorate. Un sistema di "autoriparazione" potrebbe prevenire del tutto la formazione di pericolose buche (che hanno un impatto significativo sul totale degli incidenti stradali), oltre a ridurre drasticamente il costo di manutenzione delle strade stesse.

I ricercatori affermano che la realizzazione di tratti stradali dotati di questa tecnologia costeranno circa il 25% in più della media, ma in caso di pieno successo del progetto risulterebbe di gran lunga più economico visti i ridotti costi di manutenzione negli anni a seguire. I dodici tratti sperimentali sono per ora perfetti, ma sono gli stessi studiosi ad affermare che è presto per cantare vittoria: anche un asfalto normale ci mette quasi 10 anni a deteriorarsi con le prime crepe significative, motivo per cui lo studio dovrà proseguire ancora per qualche anno. Non preoccupiamoci inoltre dei batteri: se tenuti nelle condizioni ottimali possono prosperare per oltre 200 anni e, inoltre, non sono dannosi per l'uomo.