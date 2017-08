Auto morbide per proteggerci dalla guida autonoma: la sagace idea di Google

La guida autonoma ha già dimostrato, entro certi limiti, di essere più sicura della guida umana. Tuttavia per l'implementazione in larga scala sulle strade reali è necessario che possa garantire l'incolumità completa dei pedoni. In un futuro non troppo lontano le auto saranno in larghissima parte interconnesse e potranno comunicare fra di loro informandosi sulle loro posizioni. Ma cosa succederà ai poveri pedoni, non connessi e per loro natura capaci di commettere errori, quando finiranno nel percorso di un'auto guidata da un algoritmo? Una soluzione ce l'ha Waymo.

La compagnia, che è posseduta da Google, ha depositato un brevetto che prevede la realizzazione di auto dalla carrozzeria "morbida" per proteggere i pedoni in caso di incidente. Il veicolo si struttura intorno ad una serie di piccoli elementi connessi fra di loro con cavi, aste o molle, che possono gestire in maniera dinamica la rigidità delle parti esteriori in base a quanto necessario in ogni momento. Se i sensori integrati rilevano che il veicolo sta entrando in contatto con un altro oggetto, come ad esempio un pedone, la rigidità viene modificata in base al tipo di oggetto.

Se il tamponamento sta per avvenire con un'altra auto la struttura infatti può irrigidirsi, mentre nel caso in cui ad essere tamponato sarà un pedone l'auto può ammorbidirsi. Nel documento che accompagna il brevetto, riportato da Quartz, si legge: "Ad esempio se viene determinato che un ciclista sta per colpire il cofano e il paraurti anteriore del veicolo, la tensione può essere ridotta solo per gli elementi che riceveranno l'impatto, in modo da ridurne la rigidità della superficie". In questo modo l'impatto dovrebbe essere tollerabile sia per chi sta fuori dal veicolo, che per i passeggeri.

Bisogna comunque fare le solite precisazioni: quando si parla di brevetti, si parla sostanzialmente di idee più o meno comprovate. In questo caso non sono stati effettuati test per verificare quanto supposto dalla teoria iniziale: in altre parole non sappiamo se questo sistema sia davvero in grado di salvare la vita dei pedoni o dei ciclisti in seguito a incidenti, né soprattutto se metta in pericolo i passeggeri che si trovano all'interno dell'auto. Al momento è una bozza, ma la deposizione del brevetto fa pensare che Waymo e Google sono davvero interessate alla tecnologia.

In passato la stessa Google aveva pensato ad altri sistemi per proteggere i pedoni investiti dalle autovetture: fra queste anche la possibilità di realizzare le carrozzerie con materiali adesivi in modo da non consentire alle "vittime" di essere sbalzate in strada.