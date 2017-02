Avviatore per auto e caricabatteria da 14000mAh a 59,59 Euro: sconto del 41% su Amazon

Segnaliamo un'offerta valida per tutta la giornata di oggi riguardo un Avviatore per Auto RAVPower che riesce a far ripartire il motore di un'auto, sia diesel che benzina, in caso di emergenza. La batteria integrata da 14000 mAh può avviare l'auto fino ad un massimo di 20 volte, ricaricare l'avviatore in circa 5 ore con l'input DC da 15V/1A, oppure fungere da caricabatterie per dispositivi mobile, come smartphone e tablet, grazie alle due porte USB iSmart da 2.1A.

Integrata nella scocca troveremo una torcia a LED con varie modalità d'emergenza e un display per monitorare il livello di carica e la modalità al momento attiva. Nella dotazione troveremo l'Avviatore per Auto (RAVPower RP-PB053), un adattatore di corrente per la casa, un cavo di avviamento, un caricatore per auto e due cavi di ricarica USB. Il prodotto è offerto per oggi a 55,99 euro, con uno sconto di 44€ rispetto al prezzo di listino.