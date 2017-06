BlueSmart Serie 2 valigie intelligenti: GPS tracking, power bank e bilancia incorporata

BlueSmart, società che già nel 2014 aveva lanciato con successo una campagna Indiegogo per un bagaglio a mano "connected", è tornata sulla stessa piattaforma con la nuova Serie 2 (disponibile a questo link) ampliata e rinnovata per forme, colori e funzionalità: più precisamente troviamo un nuovo bagaglio a mano, un bagaglio da stiva, una custodia per il passaporto e una borsa per notebook.

Insieme alla campagna di crowdfunding è stata presentata anche la nuova applicazione Bluesmart App, disponibile sia per iOS sia per Android, in grado di dialogare con le valigie tramite Bluetooth permettendoci di aprire e chiudere la serratura, fornirci il peso del bagaglio da stiva oppure avvisarci se involontariamente ci stiamo allontanando troppo dal nostro bagaglio.

In generale BlueSmart si è concentrata a migliorare la qualità dei materiale e il design dei prodotti senza però curarsi troppo del peso finale, dato non da sottovalutare soprattutto quando si parla di bagaglio a mano; da evidenziare la presenza su ciascun prodotto di un power bank più o meno capiente che in viaggio non guasta mai, nel seguito una tabella riepilogativa di tutte le caratteristiche dei prodotti disponibili:

Il bagaglio a mano pesa 9 kg, mentre quello da stiva ne pesa 13 kg, sicuramente non i più leggeri sul mercato, molto probabilmente risentono anche della ricca dotazione tecnologia; i prezzi partono dai 95$ per la custodia per il passaporto fino ai 325 $ per il bagaglio da stiva, sono attesi sul mercato entro la fine del mese di ottobre, anche se non potranno essere tra le vostre mani per le prossime ferie estive che ne pensate di tutta queste tecnologia a portata di maniglia?