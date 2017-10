Centinaia di 'licenziamenti' in Tesla, nonostante l'arrivo imminente di Model 3

Sta per arrivare la nuova Model 3, ma nonostante ciò Tesla ha "lasciato andare" un numero non meglio specificato di dipendenti. Secondo quanto riportato da The Mercury News sarebbero da 400 a 700 gli addii fra i dipendenti del brand automobilistico, coinvolgendo sia operai che ingegneri o manager. Ai lavoratori, secondo la fonte, non è stato neanche dato un preavviso della decisione.

In una nota rilasciata ufficialmente la società ha precisato che si è trattato di una "revisione annuale" in cui gli impiegati non sono stati licenziati, ma fatti andare volontariamente in seno ai risultati ottenuti nei lavori di revisione: "Come fanno tutte le compagnie, le revisioni nel personale risultano occasionalmente con l'abbandono di alcuni professionisti, soprattutto in una compagnia che accoglie 33 mila impiegati", ha risposto ufficialmente Tesla al Mercury News.

Continuando: "Tesla continua a crescere e a ingaggiare nuovi impiegati in tutto il mondo". Il produttore automobilistico ha inoltre precisato che ha già pianificato di occupare i vuoti delle centinaia di dipendenti con nuove assunzioni, e che gran parte dei dipendenti andati via lavoravano nei settori amministrativi e delle vendite. C'è già chi crede poco alle parole diffuse dalla società, preannunciando un periodo poco florido per la società di Elon Musk.

Dopo i ritardi della Model 3, l'auto dell'espansione del brand ad un mercato molto più ampio (si pensa che il nuovo modello possa aumentare le vendite da 80 mila a 500 mila l'anno), e i numeri rivisti verso il basso (delle 1600 unità previste per questo periodo ne sono uscite dalle fabbriche solo 260), si sta temendo il peggio. Tesla ha comunque dichiarato che ottimizzerà la produzione delle Model 3 in modo da consegnarne 10 mila ai clienti entro la fine dell'anno.

Ci sono però report contrastanti: da una parte quelli della compagnia piuttosto ottimisti, dall'altra quello del Wall Street Journal che dichiara che gli operai Tesla stanno producendo alcuni componenti delle vetture a mano per via del mancato completamento delle linee d'assemblaggio. In seguito a queste notizie arrivano i nuovi licenziamenti. La compagnia minimizza il problema, ma è chiaro che c'è bisogno di rimboccarsi le maniche per mantenere le promesse fatte.