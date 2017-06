CoolQi: bike sharing tecnologico ed intelligente

Tramite il social network cinese Weibo, è spuntata online la nuova bicicletta proposta dell'azienda CoolQi, leadear del bike sharing nei paesi asiatici; battezzata "Golden Edition" sfoggia un colore decisamente in linea con il nome assegnatole ma anche una serie di accessori tecnologici per l'utente finale mirati ad aumentarne funzionalità e comodità.

La nuova struttura della bici ne agevola l'utilizzo da parte degli utenti: infatti il telaio è realizzato in una particolare lega di magnesio così da offrire resistenza e leggerezza allo stesso tempo, la sella è in silicone ed offre il miglior comfort possibile durante anche l'utilizzo più prolungato, ruote e copertoni sono stati appositamente studiati per garantire aderenza e sicurezza.

Tutto queste caratteristiche però oggigiorno possono essere trovate su molte biciclette, gli aspetti "intelligenti" che invece distinguono questo mezzo sono ben altri: ad esempio inserendo nell'applicazione CoolQi APP i dati della propria statura, dopo aver sbloccato la bicicletta la sella viene impostata automaticamente all'altezza più adatta alle proprie caratteristiche fisiche, questa impostazione rimane memorizzata sul proprio profilo e ogni qual volta verrà utilizzata una bicicletta CoolQi alla sella verrà applicata la propria impostazione predefinita.

Fonte immagini: www.whatsonweibo.com

Sul manubrio poi troviamo un supporto universale (marchiato Haier) sul quale è possibile posizionare e mettere in carica il proprio smartphone una volta terminata la procedura di presa a noleggio della bici: durante la pedalata, sia tramite cavo dotato di con varie tipologie di connettori sia tramite la tecnologia di ricarica wireless, il proprio device potrà essere utilizzato come navigatore o semplicemente messo in carica.

Ultima funzione di questa bici smart è rappresentata dalla presenza a bordo di un assistente vocale, che molto probabilmente potrà interfacciarsi con il proprio smartphone per fornire indicazioni per la navigazione o effettuare operazioni senza dover togliere le mani dal manubrio.

Attualmente queste bici hanno fatto il loro debutto nelle città di Hangzhou, Pechino, Shanghai, Shenzhen e Xi'an, sicuramente le comodità offerte rappresentano un di più per spingere la gente ad utilizzare mezzi ad impatto zero come questi, per quanto riguarda design e colore sicuramente non passeranno inosservate!