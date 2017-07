Da LG e ClearWin uno sterilizzatore UV dedicato al corrimano delle scale mobili

LG Innotek, in collaborazione con ClearWin Technologies, presenta un innovativo dispositivo in grado di disinfettare i corrimano delle oggigiorno diffusissime scale mobili che noi tutti spesso ci troviamo ad utilizzare nei nostri spostamenti quotidiani: visto l'alto numero di utilizzatori, le loro superfici rappresentano una significativa fonte dove batteri e germi possono prolificare indisturbati alla portata di molte mani, questo innovativo sterilizzatore è in grado di eliminare il 99,99 % dei germi presenti sui corrimani attraverso un processo che sfrutta l'Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI).

Primo al mondo per efficacia ed innovazione, si distingue per la facilità di installazione, gestione e manutenzione, infatti questo dispositivo una volta montato genera autonomamente l'energia richiesta dai LED che producono gli UV trasformando, attraverso dei rulli un po' come avviene con una dinamo su una bicicletta, il movimento del corrimano della scala mobile in energia elettrica.

"Il prodotto blocca qualsiasi fonte di infezione e ne previene la diffusione distruggendo completamente il DNA dei germi tramite una luce a LED UV con una lunghezza d'onda di 278 nanometri", spiega LG.

La lampada di sterilizzazione ha una durata superiore a 10.000 ore e la tecnologia UVGI è già altamente testata e diffusa per disinfettare ad esempio l'aria, l'acqua, l'interno degli acquari e mantenere l'igiene in ospedali e laboratori.

Le società affermano che il loro sterilizzatore per corrimano è già stato approvato dagli enti preposti dell'Unione Europea e da quelli della Corea del Sud, al momento però nessuna informazione sulla sua disponibilità, non ci resta che aspettare di vederlo in funzione magari in qualche aeroporto, metropolitana, centro commerciale o in qualunque altro ambiente nel quale transitano costantemente grandi folle.