Da Londra a New York in 30 minuti? Possibile secondo Elon Musk, ecco come

Elon Musk ha rivelato una nuova idea per uno dei suoi progetti più ambiziosi, secondo solo a quello della colonizzazione di Marte. Il CEO di SpaceX ha di recente parlato di voli intercontinentali attraverso razzi progettati per accomodare passeggeri in carne ed ossa. In questo modo sarà possibile raggiungere qualsiasi posizione della Terra impiegando anche meno di mezz'ora.

A rendere il tutto possibile è il Big Fucking Rocket (abbreviato BFR, per i più educati) che potrebbe trasportare un grosso veicolo in orbita intorno alla terra per poi adagiarlo su un pad d'atterraggio situato in una delle grandi città del mondo. Sia il razzo che il veicolo sono attualmente idee teoriche, non attualizzate nella pratica, ma la produzione materiale del primo BFR potrebbe iniziare entro nove mesi secondo quanto spera lo stesso ideatore spirituale del progetto, Musk.

Il miliardario non ha parlato (del resto è troppo presto) degli enormi rischi presenti allo stato attuale della tecnologia. Da oltre un anno SpaceX prova i suoi razzi riutilizzabili, ma nei test non sono state poche le esplosioni e i tentativi non andati in porto. Sono stati in numero maggiore i successi, e non i fallimenti, ma il rischio in termini di vite umane rimane ancora elevatissimo. Per essere i viaggi di Musk fattibili bisogna compiere enormi progressi sul piano della sicurezza.

I razzi che verrebbero utilizzati possono percorrere i cieli ad una velocità di circa 27.000 chilometri orari, ma per i viaggi con passeggeri ci si fermerebbe a circa 11.200 chilometri all'ora. La tecnologia prevista per i viaggi su Marte potrebbe essere pronta per il 2022, mentre nel 2024 si prevede che sarà sufficientemente sicura per iniziare la colonizzazione del pianeta. Non c'è motivo, dunque, perché non possa essere utilizzata per i viaggi terrestri, secondo Musk.

Le sue parole esatte sono state: "Se costruisci una navicella capace di andare su Marte, che succede se prendi la stessa nave per andare su un'altra parte della Terra? Abbiamo fatto i nostri test e i risultati sono piuttosto interessanti", e ha poi aggiunto che "il costo per passeggero sarebbe paragonabile alla tariffa piena di un volo economy su un aereo standard". Le tempistiche sarebbero però ridotte enormemente: da Hong Kong a Singapore in 22 minuti, da New York a Londra in 29 minuti. La più lunga descritta da Musk è da Londra a Sydney: solo 51 minuti.

Il veicolo trasportato dal BFR potrebbe contenere circa 100 persone, che salirebbero a bordo grazie a pad galleggianti da raggiungere su una barca. Una volta in orbita la navicella si separerebbe dal BFR e atterrerebbe verticalmente su un pad posizionato in un'altra città con i costi di manutenzione che verrebbero decurtati dalla possibilità di riutilizzare i razzi. BFR sarà sufficiente per sostituire l'intera line-up di razzi di SpaceX che la compagnia utilizza oggi per i viaggi spaziali da e verso la International Space Station.