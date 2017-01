Da Piaggio la valigia che si porta da sola, un R2-D2 nel mondo reale

Piaggio Fast Forward è una nuova compagnia con sede negli Stati Uniti che ha l'obiettivo di rivoluzionare la mobilità leggera reinventando il modo in cui si trasportano beni e persone. Il primo annuncio è Gita, un veicolo a guida autonoma che ha l'obiettivo di espandere la capacità di trasporto di ogni persona. Ha una "personalità comunicativa", sottolinea la compagnia, ed è capace di apprendere percorsi e muoversi sia autonomamente che seguendo un operatore in carne ed ossa.

Insomma è una via di mezzo fra un robot di starwarsiana memoria (chi ha detto R2-D2?) e una valigia, fra un baule e un'auto a guida autonoma, e gli esempi che possiamo compiere si sprecano. Numeri alla mano, Gita è alto circa 65 cm, può trasportare un peso di 18 chilogrammi e corre alla velocità massima di 35 km/h. È progettato per viaggiare insieme all'uomo durante una passeggiata o una sessione di corsa o in bici, e ha un'agilità simile potendo girare su di sé.

"Pensate a come vi potreste muovere da un punto all'altro in maniera libera senza dover trascinare con voi oggetti ingombranti", ha dichiarato Jeffrey Schnapp, CEO di Piaggio Fast Forward. "Occupandosi dei banali lavori di trasporto, Gita libera gli umani permettendo loro di concentrarsi su più complesse e creative attività quotidiane. E si può anche mandare in missione mentre si è occupati con qualcosa di più importante di un semplice trasporto merci".

Gita verrà prima implementato in programmi di test business-to-business, ma è chiara l'intenzione della società di portare il prodotto sul mercato consumer ad un costo "che la gente comune può affrontare". È questa la prima sfida di Piaggio Fast Forward, e Gita il primo approccio sul mercato: l'atipica valigia "a guida autonoma" verrà mostrata il 2 febbraio all'interno di un evento privato, ed in quella data conosceremo probabilmente ulteriori dettagli tecnici e sul suo funzionamento.

Michele Colaninno, Presidente del CdA di PFF, ha commentato così la creazione della nuova società: "Abbiamo creato Piaggio Fast Forward per reinventare il futuro della mobilità e questo possiamo garantirlo solo con una nuova società separata ma che può sfruttare la vicinanza e l'esperienza del Gruppo Piaggio. La società sfumerà i confini fra mezzi di trasporto, robotica e ambienti urbani". "Svilupperemo prodotti che aumenteranno ed estenderanno le capacità degli uomini, invece di cercare semplicemente di sostituirli", sono state invece le parole di Schnapp.