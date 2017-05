Da StoreDot batterie per veicoli elettrici con ricarica completa in 5 minuti

StoreDot è una startup israeliana impegnata dal 2015 nello sviluppo di batterie con carica rapida per il settore EV (electric vehicles). L'azienda porta avanti una tecnologia denominata FlashBattery da sempre dichiarando che le loro batterie possono raggiungere il 100% della carica in soli 5 minuti e permettere ad un veicolo elettrico di viaggiare per poco meno di 500 km.

Al CUBE Tech Fair di Berlino StoreDot ha voluto dimostrare che la loro tecnologia funziona, sul palco una dimostrazione, visibile dal video pubblicato su Periscope, che dimostra la velocità elevata con la quale la ricarica procede.

Le batterie basate su tecnologia FlashBattery non sfruttano elementi come il litio ma si basano sulla sovrapposizione alternata di strati di nanomateriali e composti organici proprietari. Oltre ai vantaggi nei tempi di ricarica tale tecnologia a detta di StoreDot è più sicura rispetto alle batterie attualmente presenti in commercio in quanto i materiali da loro usati non sono infiammabile e con un alta temperatura di combustione.

Dr. Doron Myersdorf CEO di StoreDot in un comunicato spiega: "La ricarica rapida è il punto critico che manca per garantire la diffusione dei veicoli elettrici. La tecnologia attualmente disponibile per le batterie richiede lunghi periodi di ricarica che rendono inadeguato l'uso di veicoli elettrici per la maggior parte della gente. Stiamo valutando alcune opzioni con alcuni partner strategici del settore automobilistico al fine di poter rafforzare il processo produttivo in Asia e raggiungere la produzione di massa quanto prima".

Secondo quando comunicato però la loro tecnologia verrà resa fruibile sul mercato non prima del 2020.