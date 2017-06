Dalla robotica industriale ai robot domestici di consumo

L'azienda tedesca Kuka è una dei principali produttori mondiali di robot industriali, oltre per la tecnologia all'avanguardia e l'estrema flessibilità di gestione i loro prodotti si distinguono sul mercato e tra le linee di produzione per la loro storica colorazione arancione: tutta questa tecnologia nei prossimi anni potrebbe uscire dagli ambienti industriale ed entrare direttamente nelle nostre case, in che modo? Kuka avrebbe intenzione di iniziare ad affacciarsi sul mercato della robotica di consumo cioè dedicata a noi utenti finali e alle nostre case.

Una ballerina con un robot Kuka durante la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici 2016. Foto di Buda Mendes/Getty Images

In un'intervista con il Financial Times , il CEO di Kuka Fino Reuter ha detto che il cambiamento ha trovato slancio con dall'assorbimento della sua società dal produttore di elettrodomestici cinesi Midea.

“Midea non sta sviluppando alcun tipo di automazione robotica, sarà Kuka a farlo per lei”, ha affermato Reuter “E questa collaborazione è molto ben mirata al settore consumer. Così insieme vogliamo fare la robotica di consumo.”



Midea ha comprato Kuka lo scorso anno per 4,5 miliardi di euro, l'azienda cinese produce una vasta gamma di prodotti per la casa, compresi i sistemi di aria condizionata, lavatrici, forni, frigoriferi e altro ancora: non è ben chiaro che tipo di prodotto le due aziende stiano puntando a produrre, ma l'esperienza di Kuka nell'automazione delle attività fisiche suggerisce che le società sarebbero in cerca di progettare robot “casa-hub” cioè destinati a darci una mano in tutte le attività che ogni giorno compiamo nella nostra abitazione.

Al contrario, potrebbero anche avere in mente assistenti robot più complessi, in grado di aiutarci con i compiti più pesanti e ripetitivi: una prima possibile applicazione potrebbe essere quella nel supporto a 360° delle persone anziane e non autosufficienti.

Costruire un robot progettato per lavorare a stretto contatto nelle operazioni di tutti i giorni con gli esseri umani quindi sarebbe il principale scopo di Kuka, seguendo le indicazioni di Bill Gates di quale mese (raccolte in questa nostra news) si potrebbe dar luogo ad una società dove i robot lavoreranno per noi lasciando agli esseri umani solo i compiti che non possono essere automatizzati e magari grazie alla loro tassazione garantire un reddito base a ciascun cittadino.