Dopo l'auto anche camion e trattori diventano elettrici: le ultime novità (con lo zampino dell'idrogeno)

Il trasporto a trazione elettrica sarà la rivoluzione futura che prenderà vita nei prossimi anni. Per quanto riguarda l'automobile si tratta di una pratica già in atto, ma per i mezzi pesanti la via della messa su strada è ancora in fase embrionale.

Poco più di un anno fa Mercedes-Benz ha presentato il suo Urban e-Truck un camion da 26 tonnellate con un'autonomia di 200 km a pieno carico (comparto batterie è composto da tre set di accumulatori al litio, offre una capacità totale di 212kWh), dichiarando però che non si vedrà sulle strade prima del 2020.

Recentemente si è espresso sul tema anche il motorista statunitense Cummins che ha presentato il suo progetto di camion elettrico: Aeos Electrified Power Semi Trailer. Si tratta di un trattore a trazione integrale equipaggiato con un gruppo batterie da 140 kWh in grado di garantire un'autonomia di 160 chilometri.





Puntano invece a un'autonomia in grado di sfiorare i duemila chilometri Nikola One e Nikola Two, di cui da qualche giorno si conoscono più dettagli, dopo il primo annuncio del maggio 2016. Si tratta di due trattori per semirimorchi di classe 8, che per estendere il proprio raggio d'azione giocano la carta dell'idrogeno.

Il cuore pulsante dei due trattori è rappresentato dalla tecnologia 'eAxle' sviluppata da Bosch in collaborazione con l'azienda statunitense e consiste in una piattaforma modulare che racchiude motore, componenti elettronici di potenza e trasmissione. I due autocarri a trazione elettrica dovrebbero essere su strada nel 2021 e promettono di essere in grado di sviluppare oltre mille cavalli e 2.700 Nm di coppia.