Drivenow: primo compleanno a Milano e 1 milione di utenti a livello globale

Ultimamente le parole Milano e sharing fanno sempre più rima. Il capoluogo lombardo è in prima linea nella messa in opera di servizi di mobilità condivisa alternativi ai mezzi pubblici e ai mezzi privati. Le 12.000 biciclette dei bike sharing BikeMi, ofo e Mobike e il neonato scooter sharing elettrico Mimoto sono notizie di cui abbiamo da poco parlato.

In questi giorni cade anche il primo compleanno milanese di DriveNow, il servizio di car sharing frutto della joint venture tra BMW e SIXT SE. Un servizio che ha cercato di differenziarsi dall'offerta già in atto puntando proprio sui mezzi: Mini Cabrio e BMW Serie 2 Cabrio sono due auto che normalmente non ci si aspetterebbe di trovare in un servizio di auto condivisa. Non solo, nel corso di quest'anno DriveNow ha puntato anche sull’ampliamento della flotta con 20 auto elettriche BMW i3, per venire incontro alle esigenze di chi vuole muoversi a emissioni zero.

Non solo mezzi, contano anche le funzionalità avanzate in un buon servizio. Interessante ad esempio è Handshake: l’app DriveNow è in grado, infatti, di mettere in contatto i clienti che stanno cercando un parcheggio con quelli che cercano un’auto, organizzando un 'scambio al volo', senza necessità per i primi di lottare per un parcheggio e con la possibilità per i secondi di vedersi recapitare un auto come se si avesse un maggiordomo. Il tutto con anche un effetto positivo sul traffico urbano, che vede nelle auto in cerca di parcheggio una voce importate tra i veicoli in circolazione e soprattutto tra quelli che creano rallentamenti.

A Milano il primo compleanno del car sharing è segnato dal raggiungimento di 85.000 iscritti con una media di 6 viaggi effettuati al giorno per veicolo. Inoltre DriveNow festeggia anche un secondo - e ben più importante traguardo - il raggiungimento, a livello globale, di un milione di utenti totali.