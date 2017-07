Drone da gara raggiunge un nuovo Guinness World: velocità massima di 263 km/h

Drone Racing League, o DRL, è una organizzazione che sta spingendo una nuova categoria di gare di velocità: parliamo appunto di droni da gran premio, già apparsi in vari eventi in diverse capitali mondiali hanno ottenuto anche grandi attenzioni da alcune emittenti televisive interessate al format, maggiori dettagli sul sito e canale Youtube della lega.





In questo caso però si sono cimentati nell'ottenere un Guinness World che ha come come scopo l'ottenere la velocità più alta con un drone, il team è riuscito ad arrivare a ben 263 km/h con il loro drone prototipo quadcopter RacerX, costruito e sviluppato direttamente dai membri della DRL; evoluzione del Racer3, utilizzato da tutti i partecipanti al campionato, il quale è veloce, agile e robusto ed in grado di viaggiare costantemente alla velocità di 80 miglia all'ora. Gli ingegneri però cercano sempre di spingere al limite le proprie creazioni e, in questo caso, si sono cimentati nell'infrangere il record di velocità massima estremizzando ed ottimizzando la propria creatura con lo scopo di raggiungere la velocità più alta possibile.

DRL ha raggiunto il proprio obiettivo prefissato entro la distanza di 100 m, come richiesto dai giudici del Guinness World, ma il team è stato in grado di toccare successivamente una velocità massima di 179.6 mph, però oltre la distanza prefissata.

Il drone RacerX pesa solamente 800 g, dispone di motori TMotor F80 2407 2500kv in grado di raggiungere ben 43.000 RPM il tutto alimentato da una batteria al litio da 1300mAh 2 x 5S R-Line Tattu. Nel video è impressionante vedere la reattività sia del drone ma anche di chi lo comanda che a tutti gli effetti possono essere definiti piloti professionisti