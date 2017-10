e-Delivery: anche Volkswagen punta sul camion elettrico

Volkswagen Truck & Bus ha un piano di investimenti sul settore del trasporto elettrico pari a circa 1,4 miliardi di euro, settore che entro il 2025 dovrebbe avere una market share superiore al 5%, e nel 2020 comincerà a uscire dalle catene di montaggio brasiliane il nuovo VW e-Delivery. Oltre al trasporto delle persone anche quello dei beni sarà rivoluzionato dalle tecnologie di trazione elettrica. Il 2020 è visto da molti come il punto di svolta ed è anche la data prevista per il dispiego commerciale della flotta di camion elettrici di casa Volkswagen.ha un piano dipari a circa, settore che entro il 2025 dovrebbe avere una market share superiore al 5%, e nel 2020 comincerà a uscire dalle catene di montaggio brasiliane il nuovo

Per il colosso tedesco è un buon modo per ripulire (oltre che l'ambiente) la propria immagine dopo lo scandalo diesel-gate, i cui strascichi si trascinano tutt'oggi e che sta drenando più risorse del previsto con le campagne di richiamo. Anche la guida autonoma è uno dei temi su cui la compagnia sta investendo: la controllata Scania ha già attivi diversi progetti, tra cui quello del camion da miniera che non richiede intervento umano.

Svelato ad Amburgo, il nuovo VW e-Delivery muoverà i primi passi pubblici nel 2018 e sarà prodotto in volumi a partire dal 2020. Si tratta di un veicolo con peso compreso tra 9 e 11 tonnellate, a trazione elettrica (motore WEG AL160) in grado di sviluppare 109 cavalli (80 kW) di potenza e 50 kgm di coppia (493 Nm). Stando all’annuncio della Casa, potrà percorrere fino 200 chilometri con una ricarica, candidandosi per le consegne a breve raggio, in città e nelle zone limitrofe. La capacità di carico dovrebbe assestarsi tra 4,5 e 6,7 tonnellate.