Ecco la ruota smart per rendere elettrica ogni bicicletta da 26 pollici

Una ruota capace di rendere smart ogni bicicletta, anche la più vecchia, è attualmente protagonista di uno sconto attivo in queste ore su TomTop grazie al codice coupon WHF30. Utilizzandolo in fase d'acquisto è possibile risparmiare 25 euro per l'acquisto della Smart Electric Front Bycicle Wheel, spendendo complessivamente solo 277,19 euro. Puoi acquistarla o ricevere ulteriori informazioni qui, sul sito ufficiale del rivenditore online.

La ruota può essere installata su qualsiasi bicicletta con ruote da 26" di diametro per 1,95" di larghezza, e va applicata anteriormente. Utilizza un piccolo motore da 36V e 240W che garantisce buone prestazioni, un'ottima autonomia operativa e un ciclo di vita piuttosto elevato. La bicicletta può raggiungere i 26 km/h con un'autonomia di 20-25 km in modalità solo elettrica, mentre nella modalità di pedalata assistita arriva ad un massimo di 30 km/h con un'autonomia da 30 a 50 km.

La ruota è dotata di un freno a disco e contiene una batteria da 3.200 mAh ricaricabile. Ci sono, inoltre, alcune chicche che rendono più fruibile il prodotto: ad esempio il controller dual-mode per scegliere se passare alla modalità elettrica o a quella assistita, e c'è anche una porta di ricarica micro-USB per consentire di caricare o alimentare dispositivi esterni durante il tragitto, sfruttando la corposa batteria integrata. E non manca la possibilità di abbinare un'app dedicata.

Quest'ultima ha il compito di monitorare e analizzare tutte le informazioni relative ai chilometri svolti e visionare la posizione in tempo reale. La batteria è inoltre removibile, ed è installata nella parte centrale della ruota, mentre poco più esternamente si trova il motore elettrico con un design brushless particolare che garantisce un funzionamento più silenzioso ed efficiente, migliorando anche la temperatura d'esercizio e l'autonomia operativa di qualche chilometro.

Trovate maggiori informazioni su TomTop. Per risparmiare 25 euro, inoltre, non dimenticate di usare il coupon WHF30.