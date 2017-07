Guida autonoma confusa dai canguri

A quanti di voi è mai capitato mentre siete alla guida che un animale vi attraversasse la strada? vi siete mai chiesti come reagirebbe un veicolo in modalità di guida autonoma?

Ebbene Volvo ha una risposta a riguardo: impegnata nello sviluppo di questa tecnologia, insieme ai suoi nuovi partner NVIDIA e Autoliv di cui abbiamo già parlato qui, ha recentemente scoperto che in fase di test le proprie vetture a guida autonoma sono in grado di rilevare qualsiasi tipo di animali ma hanno evidenziato non pochi problemi quando si sono trovati a che fare con i canguri.

Come mai? il problema è stato identificato nel loro particolare modo di muoversi, più precisamente nell'azione che compiono definita Hopping, cioè lo spostarsi compiendo ampi salti; il responsabile tecnico di Volvo Australia David Pickett ha dichiarato alla ABC: "Abbiamo notato che il canguro quando è a metà del salto, e quindi risulta praticamente in aria, appare ai sensori della vettura come se in realtà fosse molto più lontano, poi tornato a contatto con il suolo viene correttamente rilevato".

Il sistema è già stato sviluppato basandosi su svariati tipi di animali, la maggior parte dei quali però, a differenza del canguro, difficilmente riescono a staccarsi completamente da terra durante il loro spostamento; in tutti questi casi il sistema di guida autonoma ha rilevato correttamente l'animale utilizzando il terreno come punto di riferimento per determinarne l'esatta distanza ed intervenire di conseguenza: analizzando i dati raccolti durante l'hopping di un canguro, invece il sistema non riusciva a comprendere l'ostacolo e tanto meno intervenire.

Alle nostra latitudini sicuramente ciò non rappresenta un grande problema ma in Australia ad esempio, secondo un rapporto del 2016 generato dal gruppo di assicurazioni AAMI, i canguri sono responsabili di incidenti più di qualsiasi altro animale, ben 9 su 10 collisioni connesse agli animali interessano un canguro.

Kevin McCann, amministratore delegato di Volvo in Australia, commenta come questi studi siano frutto della continua e minuziosa ricerca in questo campo, in abbinamento alla continua implementazione del software e all'effettuazione di test in svariate situazioni che cercano di coprire il più possibile delle innumerevoli situazioni “Qualsiasi azienda che stia lavorando sullo sviluppo di veicoli autonomi è obbligata a portare avanti un grande lavoro di ricerca basato su prove in campo”, dice McCann.

Tuttavia, la tecnologia auto-guida è sempre più a portata di mano, la città di New York ha recentemente annunciato che sta valutando le domande di aziende che vogliono testare le automobili a guida autonoma tra le strade trafficate della grande mela, a Boston invece sono già in programma alcuni test entro i prossimi mesi.

Volvo sicuramente è in prima fila per quanto riguarda lo sviluppo della tecnologia di guida autonoma, dopo la partnership con la società di sistemi di sicurezza automobilistici Autoliv e il produttore di schede video Nvidia, il marchio automobilistico svedese vede sempre più vicino il suo obiettivo di mettere in strada entro il 2021 un proprio veicolo autonomo.