Guida e tecnologie autonome: l'amministrazione Trump rivaluta le regole delineate da Obama e lancia una sfida al settore

Il Segretario dei Trasporti USA Elaine Chao ha dichiarato nei giorni scorsi che vorrebbe rivalutare le regole delineate dall'amministrazione Obama per quanto riguarda le vetture a guida autonomia e ha lanciato una sfida al settore tecnologico e automobilistico a meglio educare e informare il pubblico sulle caratteristiche di siurezza della guida autonoma.

Durante un discorso tenuto al meeting della National Governors Association, Chao ha affermato di voler "lanciare una sfida alla Silicon Valley, a Detroit e a tutti gli altri distretti dell'industria dell'automobile per fare un passo avanti ed aiutare a educare il pubblico scettico circa i benefici delle tecnologie automatizzate".

Il Segretario ha inoltre sottolineato di essere in fase di valutazione delle direttive dell'era Obama per assicurare che siano adeguatamente equilibrate. Lo scorso settembre il governo federale ha rilasciato il primo insieme di regole che normano la produzione e la vendita dei veicoli autonomi.

Secondo le nuove regole, le società che costruiscono e testano automobili con guida autonoma dovranno condividere estese quantità di informazione con gli enti di controllo federali. Le grandi compagnie che lavorano alle tecnologie di guida autonoma hanno ovviamente alzato gli scudi contro queste richieste, che avrebbero a loro avvisto rallentato il passo dell'innovazione e condotto i vari stati ad adottare le linee guida come obbligatorie.

Chao si è inoltre detta "molto preoccupata" sull'impatto delle tecnologie automatizzate sulla forza lavoro. "Come ex-Segretario al lavoro sono molto, molto preoccupata e molto consapevole di queste sfide. Dobbiamo condurre le persone ad un passaggio e abbiamo bisogno di tenerlo ben presente". Del resto l'impatto della guida autonoma potrebbe rivelarsi particolarmente distruttivo per settori come quello dei trasporti che attualmente offrono lavoro a centinaia di migliaia di lavoratori americani. Uber ha già condotto a termine con successo un trasporto di birra in Colorato tramite il camion Otto (dall'omonima startup di proprietà della stessa Uber) completamente automatizzato, mentre Embark, un'altra startup, sta conducendo test in Nevada.