Honda a guida autonoma di quarto livello entro il 2025

Lo sviluppo delle auto a guida autonoma è senza dubbio il trend più importante da seguire nell'ambiente automotive. Sono parecchie le società che lavorano sulle tecnologie, partendo da Google sino ad arrivare ai colossi specifici passando da NVIDIA. Quasi tutti i produttori più importanti si stanno occupando di guida automatizzata, e si stanno impegnando per consentire alle tecnologie di affrontare i temibili umani in totale sicurezza. Fra gli ultimi ad aver annunciato i propri piani troviamo Honda, uno fra i più grandi costruttori di auto al mondo in termini di volumi.

La compagnia ha finalmente annunciato al pubblico alcuni dettagli sulla propria strategia sulle self-driving car. Honda vorrebbe offrire al pubblico un proprio sistema quasi del tutto automatizzato (SAE Level 4) entro il 2025, in seguito al rilascio del SAE Level 3, nel 2020, che sarà in grado di gestire le autostrade e il loro traffico. Si tratta di un primo passo verso l'obiettivo più ampio della società di eliminare le collisioni nel traffico entro il 2040, tuttavia a livello di tempistiche Honda si trova ancora leggermente indietro rispetto ad altri competitor.

Il produttore punta di raggiungere il SAE Level 3 (qui il significato dei diversi livelli) nel più breve tempo possibile: con questa tecnologia l'auto sarà in grado di gestire alcune manovre di guida in circostanze ben specifiche, ma avrà bisogno della presenza di un autista in carne ed ossa per affrontare la maggior parte delle manovre (ad esempio la guida in città con traffico). Di contro, nel 2025 con un'automazione di quarto livello potrebbe consentire all'automobile di gestire la stragrande maggioranza delle situazioni in determinate circostanze.

Il SAE Level 4 viene definito High Automation dallo standard e definisce i sistemi automatizzati in qualsiasi manovra. Le auto che aderiscono a questo standard non sono tuttavia del tutto self-driving, e in situazioni estremamente complesse - come la guida in condizioni meteorologiche molto avverse, o in presenza di un manto stradale in cattivo stato - sarà necessario l'intervento prolungato dell'essere umano. In aggiunta agli annunci degli ultimi giorni Honda ha anche pubblicato un video in cui ha mostrato il suo sistema in azione.

Il veicolo che troviamo nel video utilizza un'intelligenza artificiale proprietaria abbinata a fotocamere con tecnologie di deep learning (niente LiDAR o GPS) che consentono di affrontare situazioni atipiche e imprevedibili come pedoni o strade con segnaletica non in evidenza.