Hoversurf Scorpion-3, quando il drone incontra la motocicletta

Non c'è voluto poi così tanto tempo perché il concetto dei quadri-rotori ad elica (cui impropriamente, ma diffusamente, ci si riferisce con il nome di "droni") venisse esteso ad un mezzo di trasporto: Hoversurf, una società russa che realizza, appunto, droni ha pubblicato un video nei giorni scorsi che mostra il prototipo di Scorpion-3, una "hoverbike" elettrica monoposto in grado di fluttuare nell'aria e trasportare una persona.

Il produttore afferma di aver voluto unire un sistema di propulsione a quattro rotori alla tradizionale idea della motocicletta, allo scopo di creare un "mezzo per sport estremi". Quel che ne è uscito è rivolto, almeno nelle intenzioni della società, ad un pubblico di "appassionati e professionisti".

Scorpion-3 è in grado di offrire un sistema di navigazione sia automatico, sia completamente manuale grazie a sistemi di controllo che la compagnia definisce "allo stato dell'arte" per gestire con precisione tutti i parametri dalla velocità all'altitudine di volo.

Il video mostra il prototipo funzionante, sebbene per un brevissimo raggio d'azione e a pochi metri dal suolo. L'aspetto più inquietante, tuttavia, sono le quattro eliche senza alcuna protezione, che potrebbero causare incidenti anche particolarmente gravi nel caso di manovre goffe o movimenti improvvisi del pilota. Non è dato sapere se questo prototipo raggiungerà effettivamente la produzione in volumi, ma verosimilmente sarà necessario ripensarne il design in maniera tale da rendere Scorpion-3 un mezzo più sicuro.