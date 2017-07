Hyperloop One ha appena concluso il suo primo test 'completo'

Hyperloop One è appena passato da concept a prodotto reale adesso che la capsula di trasporto ha completato il suo primo test completo che, secondo i tecnici, è stato superato con pieno successo. Hyperloop One è, in breve, un sistema di trasporto a levitazione magnetica capace di raggiungere velocità impensabili per i sistemi di trasporto terrestri odierni. L'obiettivo è offrire grandi velocità di trasporto insieme ad una maggiore semplicità rispetto agli aerei.

Solo l'anno scorso abbiamo avuto le prime dimostrazioni sulla carta con proof-of-concept embrionali, ma con il nuovo test è stato dimostrato dal vivo qualcosa di cui si è solamente discusso fino ad ora. Nella prima fase dei test completi la capsula di trasporto ha usato la lievitazione magnetica per librarsi sui suoi binari e accelerare per una durata di 5,6 secondi. In questo piccolo lasso di tempo il mezzo ha raggiunto e superato i 100 km/h, per poi arrestarsi.

Può non sembrare tantissimo ma è comunque un inizio, con la promessa che arriveranno a breve parecchi test più completi e complessi. Durante la prossima fase di test i tecnici del servizio puntano a raggiungere i 400 km/h (comunque più veloce di qualsiasi treno esistente oggi, e al pari con le auto più rapide alla massima velocità), un traguardo ambizioso ma ancora distante dalle potenzialità effettive. L'obiettivo è infatti di raggiungere e superare 1.100 km/h.

Sulle potenzialità di Hyperloop One si è espresso Shervin Pishevar, co-fondatore e presidente esecutivo della compagnia addetta ai lavori:

"Hyperloop One porterà le persone e le cose ad una velocità mai vista nel mondo. Con il nuovo mezzo di trasporto il mondo sarà più pulito, più sicuro e più veloce. Renderà il nostro pianeta molto più efficiente e avrà un impatto tangibile nel modo in cui le nostre città funzioneranno, nel modo in cui vivremo e nel modo in cui lavoreremo. Saremo in grado di spostarci fra le città come se le città fossero fermate di una metro".

Sembrano le visioni di un folle visionario, ma in effetti è così che nascono le tecnologie più rivoluzionarie. Per un approfondimento su questa tecnologia vi invitiamo a leggere questo nostro pezzo.