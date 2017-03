Il 5% di Tesla è adesso in mano ai cinesi di Tencent

Tencent è la seconda società tecnologica cinese e ha appena acquisito una quota azionaria del 5% di Tesla, la società di Elon Musk alla base di veicoli elettrici e tecnologie di stoccaggio e distribuzione della corrente elettrica. Secondo un nuovo documento depositato alla SEC, il colosso cinese ha comprato 8.167.544 azioni per un valore complessivo di circa 1,7 miliardi di dollari, divenendo adesso uno dei maggiori azioni della compagnia del settore automotive.

La diffusione della notizia ha fatto crescere di alcuni punti percentuali il valore del titolo azionario di Tesla nel pre-market, con l'acquisizione che secondo i documenti è stata perfezionata lo scorso 17 marzo. Dalla data di acquisizione ad oggi le quote acquistate da Tencent sono aumentate considerevolmente di valore, con un prezzo odierno, secondo le ultime stime, di circa 2,2 miliardi di dollari. Tencent del resto si è rivelato uno degli investitori più prolifici e attenti.

Possiede una equity di Snap, la IPO più calda degli ultimi tempi per quanto concerne il settore tecnologico, dopo aver investito nel 2013 nella società alla base dell'app social per smartphone. In quel caso l'interesse nei confronti di Snapchat era facile da intuire, dal momento che Tencent è lo sviluppatore di WeChat, altra soluzione di messaggistica per smartphone che va fortissimo soprattutto in Cina. Non è chiaro, di contro, qual è l'obiettivo di Tencent con Tesla.

La società ha già mostrato interesse per il settore dell'innovazione tecnologica legata all'automotive, come un investimento su Didi Chuxing, la più grande società di taxi on-demand in Cina che è in procinto di acquisire Uber China. Tencent ha inoltre sottolineato negli ultimi periodi il proprio interesse a sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale, "rubando" impiegati al rivale Baidu per fornire supporto nei propri laboratori di ricerca in cui sviluppa la sua tecnologia proprietaria.

La scorsa settimana Tencent ha inoltre investito 350 milioni su un'app di condivisione fotografica e video streaming chiamata Kuaishou che punta ad essere introdotta presto anche nei mercati occidentali. Di fatto il colosso cinese può permettersi grossi investimenti dal momento che nel 2016 ha riportato la più grande crescita nel fatturato dal 2012, pari al 48% con vendite complessive di 21,9 miliardi di dollari e utili pari a 5,9 miliardi di dollari.