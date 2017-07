Il mega-autobus sopraelevato cinese è una truffa: trattenute 30 persone dalla Polizia

Lo scorso mese di agosto avevamo parlato di un mega-autobus sopraelevato in arrivo in Cina, un progetto avveniristico che comprendeva la costruzione di un sistema di trasporto capace di rendere ancora più efficaci gli spostamenti nelle grandi città. Alto circa 5 metri e largo 8, TEB-1 fagocitava le auto in strada come se fosse un tunnel in movimento e garantiva il trasporto di 300 persone lungo la sua ampia cabina. Tutto molto interessante, peccato si trattasse di una truffa.

Sembra infatti che il progetto sia ormai in stallo e oggetto di un'indagine della polizia locale. Le autorità pechinesi stanno valutando la presenza di illeciti all'interno della campagna di raccolta fondi da parte della compagnia alla base di "Transit Elevated Bus". TEB è, almeno nella teoria del produttore, un veicolo elettrico che si sposta su dei binari specifici costruiti lungo le due estremità della strada per trasportare grosse masse di persone senza compromettere il traffico.

Lo scopo di un sistema così particolare era risolvere, almeno parzialmente, il problema del traffico nelle principali città cinesi. Dopo una prima fase di prova, però, il progetto è stato messo in pausa per un periodo di tempo piuttosto prolungato. A fare luce sulla vicenda sono attualmente le autorità locali che, secondo la stampa internazionale, hanno trattenuto più di trenta persone associate alla compagnia alla base del programma di investimenti sull'autobus, Huaying Kailai.

Le autorità stanno cercando di recuperare i fondi che Huaying Kailai era riuscita ad ottenere, informando i vari investitori del progetto in modo che possano avviare le loro denunce formali alle stazioni di polizia dedicate. Su TEB avevano messo i propri soldi almeno 72 investitori individuali, che è il numero delle denunce depositate ad oggi contro Bai Zhiming, responsabile di Huaying Kailai. Bai è anche il CEO di TEB Technology Development, che detiene i brevetti sui bus.

Parlando di cifre, secondo le indagini effettuate sino ad oggi Huaying Kailai e le sue sussidiarie sono riuscite a raccogliere circa 1,3 miliardi dalla fine dello scorso anno.