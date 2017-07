Il Regno Unito proibirà la vendita di auto diesel e a benzina entro il 2040

Sembra che l'elettrico possa diventare l'unica opportunità di circolazione prima del previsto. Sulle orme di quanto annunciato dall'esecutivo francese, anche il Regno Unito renderà illegale la vendita di auto diesel e a benzina entro il 2040. Un punto di riferimento che non è molto in là nel tempo, anticipando la transizione all'elettrico rispetto a quanto potesse essere lecito attendersi fino a pochi anni fa.

L'annuncio arriva dal Segretario di Stato per l'Ambiente Michael Gove, che sta per ratificare un nuovo piano da 3 miliardi di sterline che, oltre a prevedere la sospensione delle vendite di auto inquinanti, include un finanziamento da 255 milioni di sterline per le istituzioni locali. L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni attraverso misure come l'adeguamento agli standard attuali per gli autobus, la riprogrammazione dei semafori e l'adeguamento della rete viaria. Inoltre, il Regno Unito investirà circa 100 milioni di sterline per creare una rete di colonnine di ricarica.

Paesi Bassi e Germania sono altre due nazioni che stanno prendendo in considerazione il divieto alla circolazione delle vetture inquinanti. Misure, però, che sono considerate fin troppo drastiche dalla Commissione Europea e da altri osservatori, perché rischiano di portare a un collasso fin troppo rapido del mercato delle auto diesel e a benzina.

"La scarsa qualità dell'aria è il più grande rischio ambientale per la salute pubblica nel Regno Unito e questo governo è determinato a intraprendere azioni forti nel più breve tempo possibile", ha dichiarato un portavoce del governo britannico al Guardian.

Politiche di questo tipo sono in vigore nei principali stati europei, non ancora in Italia dove le auto elettriche rimangono scarsamente diffuse così come qualsiasi tipo di alternativa ai propulsori a diesel e a benzina.