Il rover Curiosity supera i 1800 giorni di attività ed accusa qualche problema alle ruote

Il rover Curiosity, che ormai si trova su Marte da più di 5 anni, per l'esattezza 1800 Sol (semplificando giorni), continua l'esplorazione del cratere Gale nel quale atterrò il 06 Agosto 2012, proseguendo con l'analisi minuziosa del terreno e delle rocce che incontra sulla propria strada; proprio queste ultime però sono la causa di alcuni danni riportati dalle ruote, è un fenomeno già noto da tempo, ma salvo qualche buco nella base in alluminio, dalle ultime foto scattate qualche giorno fa, questa problematica non sembra compromettere più di tanto la loro effettiva funzionalità.

Le ruote che si vedono in foto mostrano l'usura al giorno 1799, dopo che hanno permesso al rover di spostarsi di poco più di 17,2 km dal punto di atterraggio: considerando che viene comandato dalla terra e per ogni comando il tempo di risposta ammonta a circa 20 minuti, sicuramente per i tecnici della NASA non è stata una passeggiata evitare fino ad ora eventuali ostacoli problematici.

Se pur per i nostri standard breve, la distanza fin qui coperta dal rover ha rappresentato una grande sfida sia per le innovative soluzioni meccaniche che Curiosity adotta sia per tutto il team che costantemente lo segue e manovra negli spostamenti quasi come si trattasse di un videogioco.

Direttamente dalla pagina dedicata alla missione di esplorazione su Marte, potete seguire gli spostamenti del rover e sfogliare le gallerie che costantemente vengono aggiornate con foto e video provenienti dal pianeta rosso, nonché sincerarvi delle attuali condizioni di Curiosity.