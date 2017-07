Immotor Go: scooter elettrico intelligente, portabile e ripiegabile

Dall'azienda amercana Immotor, dopo essere passanto per il canale di crowdfunfing Indiegogo, arriva in commercio lo scooter elettrico di nuova concezione Immotor Go raggiungendo lo scopo della campagna di raccolta fondi ciò l'inizio della produzione in serie.

Negli States è già in vendita su Amazon, e sicuramente continuerà ad ottenere lo stesso successo riscosso fin'ora: mezzo decisamente innovativo e ben pensato con un costo di meno di 1.500 $ può giocarsela con i rivali del segmento come E-bike o Segway.

L'Immotor Go per le sue caratteristiche originali si distingue sul mercato, anche se definito scooter è più riconducibile ad un robusto monopattino elettrico in grado di raggiungere una velocità massima poco superiore alle 16 miglia orarie (25 km/h) e con un'autonomia, con una carica piena della coppia di batterie in dotazione, di poco più 25 km: dotato di tre ruote, due sul retro e una davanti, offre un'ottima stabilità maggiormente garantita dagli importanti pneumatici e dalle sospensioni regolabile su ogni ruota.

Quindi questo mezzo è abbastanza veloce per tenere il passo del traffico delle piste ciclabili e sufficientemente stabile per spostarsi tra quello delle zone pedonali, inoltre può essere facilmente richiuso in modo da trovare posto sui mezzi pubblici o in un angolo dell'ufficio o di casa.

Ci sono tre configurazioni che Immotor Go può assumere: la modalità di guida completamente aperta per i normali spostamenti, una configurazione semi-compatta che può essere sfruttata per movimentare ad esempio la borsa della spesa o pacchi e la modalità completamente ripiegata per essere riposto o portato con sé come un bagaglio.

Le batterie dello scooter sono facilmente sostituibili in pochi secondi, Immotor è al lavoro per realizzare anche un tappo che si può porre sulle estremità delle batterie, quando non utilizzate per il mezzo, dotato di porte USB standard e Type-C in modo da poter utilizzare alla necessita la carica residua delle batterie per ricaricare i propri dispositivi. Per quanto riguarda il cruscotto è decisamente ricco di funzioni: oltre al classico livello della batteria e tachimetro, Immotor Go dispone anche di funzione di geofencing (un recinto virtuale dal quale non può uscire), limitatore di velocità massima, radio, supporto universale per smartphone, Bluetooth, rete 3G inclusa per offrire un hotspot dedicato e mette a disposizione tutti i tipi di statistiche di ogni corsa o sullo stile di guida tramite la app dedicata.

I risultati ottenuti da questa versione di Immotor Go sono la prova che l'azienda ha lavorato bene e che è in grado di fare grandi cose soprattutto se continua a sviluppare le sue preziose funzioni smart, l'autonomia ed il design pieghevole; unico accorgimento sul quale concentrarsi maggiormente magari una miglior presentazione e qualità nel pacchetto complessivo che non risulta particolarmente ricercato soprattutto nei materiali, maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore.