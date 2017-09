In Cina, da KFC, si paga con il sorriso e riconoscimento facciale

Alipay, piattaforma di pagamento online lanciata nel 2004 dall'Alibaba Group, ha presentato una nuova forma di pagamento in collaborazione con la nota catena statunitense di fast food KFC, con la campagna "paga con un sorriso!".

Più precisamente, questo nuovo sistema di pagamento, attualmente disponibile solamente presso il KFC di Hangzhou, Cina, si basa su una tecnologia di riconoscimento facciale sviluppata da Ant Financial, un'altra costola di Alibaba; denominata Smile to Pay, oltre ad un sorriso per confermare la procedura di pagamento necessita di uno o due secondi per effettuare la scansione del volto dell'acquirente e quindi identificarlo; il tutto si svolge grazie ad una fotocamera 3D abbinata ad un algoritmo per la verifica della veridicità delle immagini acquisite.

Una versione beta di Smile to Pay era già stata presentata nel 2015 da Jack Ma, fondatore di Alibaba, "Sviluppare la tecnologia di pagamento con riconoscimento facciale non è stato un compito facile", ha dichiarato invece Jidong Chen, responsabile della tecnologia di identificazione biometrica di Ant Financial, il quale inoltre precisa, "Contro possibili tentativi di autenticazioni falsate per mezzo di foto di altre persone, preveniamo questo grazie alla fusione di software e hardware affiancando algoritmi sofisticati alla fotocamera 3D, così da poter impedire il fenomeno dello spoofing biometrico".

Secondo Ant Financial, l'algoritmo è in grado di rilevare ombre e altre caratteristiche uniche per verificare se la persona in piedi davanti alla telecamera sia effettivamente una persona, e non una foto o un video utilizzati per ingannare il sistema di pagamento.

Nel video sopra riportato si spiega come funziona il processo di pagamento, l'identificazione del volto e propone anche alcune dimostrazioni di camuffamento per dimostrare la totale affidabilità del sistema: rimane poco chiaro però il termine di paragone che il riconoscimento facciale tiene come riferimento, probabilmente a monte dovrà essere fatta una prima scansione da abbinare al proprio account Alipay.

Tipologia di pagamento originale, ma di innovativo c'è anche il servizio offerto dal punto vendita KFC dotato della funzione Smile to Pay, infatti non è un classico punto vendita dove poter acquistare pollo fritto a secchiate, ma è quasi l'opposto: denominato K Pro, rappresenta un nuovo brand della catena, introdotto nel passato mese di luglio, che identifica la vendita esclusiva di alimenti più sani rispetto al pollo fritto come insalate, succhi e panini, al fine di attirare clienti più giovani in cerca di opzioni alimentari più sane.