In India Tata sperimenta auto a guida autonoma dal 2013 in segreto

Bangalore, Mumbai o New Delhi sono metropoli con quantità di abitanti sbalorditive e traffico decisamente irregolare. Proprio in situazioni come queste le recenti tecnologie di guida autonoma potrebbero rappresentare un'importante discriminante e divenire sostanzialmente irrinunciabili. Lo ha capito Tata, il colosso indiano che porta avanti dei test in queste città ormai dal 2013, in gran segreto.

Il mercato indiano è in linea per diventare il terzo più importante mercato automobilistico al mondo dopo quelli di Cina e Stati Uniti

Tata è uno dei principali produttori di auto al mondo che, fra gli altri, possiede i brand, i quali dispongono di tecnologie avanzate nella connettività e nell'automazione della guida.

Lo scoop è di Bloomberg, secondo il quale Tata è proprietaria di una pista prove segreta nelle vicinanze di Bangalore, che sfrutta proprio la proverbiale irregolarità del traffico indiano per condurre esperimenti di guida automatica intelligente. L'obiettivo di Tata è ovviamente quello di farsi trovare pronta quando il mercato indiano sarà definitivamente esploso: è in linea per diventare il terzo più importante mercato automobilistico al mondo dopo quelli di Cina e Stati Uniti. Le stime, infatti, prevedono che raggiungerà un valore di 7.000 miliardi di dollari nel 2050.

Secondo Bloomberg, sulle strade indiane circola in maniera illegale (servono delle autorizzazioni per l'impiego di auto a guida autonoma) una Tata Nano da 3.500 dollari. Si tratta di una vera e propria 'vettura laboratorio' che integra sensori, telecamere, radar e sistemi di raccolta e gestione dati.

Quel che si sa a livello ufficiale è che l'impegno di Tata nella guida autonoma trova adesso forma concreta nel progetto Tata Elxsi, che mira a raggiungere il livello 5 di guida autonoma. Quando si parla di livello 5 si intende la capacità del veicolo di spostarsi in maniera completamente autonoma senza l'intervento dell'essere umano salvo in casi molto particolari.

Gli algoritmi di guida autonoma vengono alimentati con migliaia di immagini che consentono loro di individuare il tipo di veicolo e di anticiparne il comportamento

L'India rappresenta lo scenario ideale per questo tipo di sperimentazione proprio per la grande varietà di veicoli che si trovano sulle sue strade: si passa, infatti, da lenti veicoli a tre ruote ad auto performanti, ma si tratta anche di bestiame e di una moltitudine di pedoni. Gli algoritmi di guida autonoma vengono alimentati con migliaia di immagini che consentono loro di individuare il tipo di veicolo e di anticiparne il comportamento.

Tutti i più grossi produttori di automobili hanno ormai a che fare con le soluzioni di guida autonoma e, un certo Elon Musk, ha recentemente dichiarato che "la guida umana sarà talmente pericolosa da diventare illegale entro 20 anni". La società che Musk dirige, Tesla, ha recentemente avviato un programma di guida autonoma interno dopo che fino a oggi si è appoggiata su tecnologia NVIDIA, specificamente sulla piattaforma Drive PX2 basata su Tegra. Si tratta di un modulo ad alta efficienza installato all'interno del veicolo al fine di consentire ai veicoli di utilizzare reti neurali avanzate per elaborare dati provenienti da più sensori e videocamere.

Proprio i più importanti fornitori di tecnologia, come la stessa NVIDIA, o Intel, che recentemente ha acquisito Mobileye, sono i principali protagonisti del mercato delle tecnologie a guida autonoma, su cui si basano tutti i produttori di auto come quelli qui citati.