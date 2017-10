La 'Bestia' di Tesla compare nella prima foto dal vivo

Manca circa un mese dal possibile lancio del primo camion a propulsione tutta elettrica di Tesla, e questo significa che l'hype e i rumor sull'innovativo modello stanno crescendo. Nelle ultime ore è comparsa online una fotografia dal vivo di quello che potrebbe essere il grosso veicolo della compagnia di Elon Musk. L'immagine è stata pubblicata, cancellata e poi pubblicata nuovamente nella notte da un utente che è riuscito a salvarla in tempo sul proprio PC prima della "censura".

Nella foto notiamo un camion dall'aspetto moderno e con una scocca aerodinamica di colore grigio, posizionato sul rimorchio di un camion tradizionale a benzina, nello stato della California. Nell'estrema destra del fotogramma si vede un'ulteriore componente del veicolo che probabilmente serve a tagliare meglio l'aria al suo passaggio per ridurne la resistenza e consentire una marcia più efficiente in termini di consumi energetici e di prestazioni.

Il camion sembra molto simile a quello presente nei teaser rilasciati da Elon Musk sui social, sia per quanto riguarda le linee del telaio che per quelle del sistema di illuminazione. La società si è già rifiutata di rispondere in merito al leak, ma la community di Reddit ha iniziato a lanciare numerose speculazioni anche sui piccoli involucri posizionati nella parte frontale del camion, che potrebbero contenere i Super-charger specifici per la ricarica rapida delle batterie.

Non possiamo avere la certezza che quello ritratto sia davvero la "Bestia" di Tesla (così la chiama ironicamente Musk). Secondo le speculazioni più accreditate il nuovo veicolo dovrebbe essere un mezzo di taglia piccola capace di un'autonomia da 320 a 480 chilometri, sufficiente per il 30% dei trasporti su mezzi pesanti che avvengono negli Stati Uniti. Musk non ha saputo mantenere il riserbo sui social relativamente al nuovo annuncio, che dovrebbe tenersi - forse - il 26 ottobre.