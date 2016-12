La prima strada solare al mondo aperta in Francia

La prima strada solare è appena stata aperta nella piccola cittadina di Tourouvre-au-Perche, che conta 3300 abitanti circa e si trova in Normandia. Il percorso di circa 1 km è stato inaugurato lo scorso mercoledì dal Ministro dell'Ecologia francese Ségolène Royal e dovrebbe generare l'energia sufficiente per mantenere acceso il sistema di illuminazione. Un risultato importante ma non sbalorditivo se si considerano i circa 3000 m² di pannelli impiegati sulla nuova strada.

Inoltre, il costo dell'intera installazione non è stato di certo popolare: circa 5 milioni di euro. I pannelli sono ricoperti da una resina particolare basata sul silicio che permette loro di resistere al peso dei veicoli che sfruttano la strada per i trasferimenti. Se i test sul primo chilometro andranno come sperato la Francia si è posta l'obiettivo di coprire con pannelli solari simili circa 1000 km di autostrade nel prossimo futuro, nonostante i costi elevati e l'efficienza non da record.

Non mancano infatti i problemi quando si tenta un approccio del genere. Da una parte infatti i pannelli solari posizionati in maniera perfettamente orizzontale sono meno efficaci rispetto a quelli angolati che vengono tipicamente posizionati sui tetti degli edifici, e sono anche molto più costosi rispetto ai tradizionali. La compagnia ad aver lavorato sul chilometro di strada solare al mondo è Colas, che ha già annunciato i primi piani per ridurre in maniera significativa i costi di produzione.

La stessa Colas ha attualmente circa 100 progetti di strade solari attivi in tutto il mondo, per una soluzione che tuttavia potrebbe prendere piede nel medio termine solamente in alcune aree ben circoscritte del nostro pianeta. Solar Roadway è un'altra società che condivide l'obiettivo con Colas, e negli scorsi mesi ha installato alcuni pannelli sul Welcome Center della Route 66 in Missouri riscontrando gli stessi problemi di Colas e del nuovo futuristico progetto dei francesi.