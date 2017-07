La vettura ad alimentazione solare Huawei Sonnenwagen alla World Solar Challenge in Australia

Questo particolare veicolo ad alimentazione solare è opera di un team di studenti dell’Università Tecnica di Aquisgrana (RWTH Aachen) e dell’Università delle Scienze Applicate di Aquisgrana (FH Aachen). Gli studenti hanno lavorato per due anni alla macchina da corsa completamente alimentata a energia solare. L’autovettura, di cui Huawei è principale sponsor, è stata presentata alla cerimonia di partenza per l’Australia, dove parteciperà alla World Solar Challenge 2017, una gara di 3.000 chilometri attraverso l'Outback australiano.

L’evento Huawei Sonnenwagen in cui la vettura è stata presentata si è svolto a Berlino.

"La Sonnenwagen è un esempio di successo della mobilità alimentata a energia pulita", ha affermato Barbara Hendricks, Ministro dell'Ambiente della Repubblica Federale Tedesca, durante la presentazione di Berlino. "Grazie all’ammirevole impegno nella realizzazione della prima Sonnenwagen tedesca che parteciperà al World Solar Challenge, gli studenti di RHTW Aachen stanno mettendo in luce il potenziale di questo tipo di motore. Per le auto e gli autocarri alimentati a energia elettrica, il solare può essere un'ulteriore fonte di energia. Siamo senza dubbio solo all’inizio delle nostro percorso di innovazione".

L'idea della Sonnenwagen è nata nell'estate del 2015. L'obiettivo al tempo era partecipare al campionato mondiale per auto solari. Ora l'auto realizzata ad Aquisgrana viaggerà in Australia dove gareggerà il prossimo ottobre. "Per competere nella Australian Outback, i veicoli dovranno utilizzare in modo ottimale l'energia solare disponibile", ha dichiarato Xue Ming, Vice Presidente di Huawei Technologies Co. Ltd. "Grazie al suo design, all’alta tecnologia e al peso ridotto, la Sonnenwagen garantisce un'efficienza energetica estremamente elevata: la nostra tecnologia consente di impostare la strategia di guida in tempo reale in base alle condizioni esterne, come i cambiamenti delle condizioni atmosferiche, e garantisce una continua comunicazione tra il pilota e il team, anche in aree sprovviste di infrastrutture di telecomunicazione stabili."

Il progetto Sonnenwagen è nato in un appartamento ad Acquisgrana. Nel giro di pochi mesi, un team di 40 studenti si è riunito per realizzare l'ambizioso progetto. Dopo aver lasciato Berlino, l'intera squadra raggiungerà l’Australia in aereo e via mare prima della gara che partirà da Darwin e si concluderà ad Adelaide il prossimo ottobre.