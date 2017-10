Londra, Picadilly Circus avrà un nuovo schermo pubblicitario Smart e da 790 mq

Presso la capitale del Regno Unito, più precisamente nella celebre piazza di Picadilly Circus, a breve sarà messo in funzione un nuovo enorme schermo pubblicitario che sorprenderà sia per dimensioni ma anche per funzionalità Smart: il nuovo schermo si estenderà per circa 790 metri quadrati, in grado di riprodurre 281 trilioni di colori diversi su ben 11 milioni di pixel distanti l'uno dall'altro di soli 8 millimetri.

Una volta operativo, probabilmente verso la fine di ottobre, diventerà il display più grande d'Europa: Landsec, società proprietaria dello schermo, oltre alle caratteristiche costruttive ha comunicato che sarà dotato anche di "funzioni intelligenti", che verranno utilizzate per ottimizzare la diffusione dei contenuti pubblicitari; infatti attraverso particolari telecamere non meglio descritte, il display sarà in grado di percepire la quantità di gente e veicoli nelle sue vicinanze e valutare il tipo di programmazione da mostrare.

Verranno analizzate marca, modello e colore delle vetture che in transito, nonché l'età approssimativa ed il genere dei pedoni che affolleranno i marciapiedi limitrofi, al fine di fornire spot mirati all'effettivo pubblico presente in quel dato momento, inoltre il nuovo display si adatterà anche in base ai cambiamenti climatici, alle notizie dell'ultima ora ed ai più importanti risultati sportivi.

Il tutto, a detta del portavoce di Landsec, senza la possibilità di immagazzinare questi dati per altri scopi pubblicitari: ogni dieci minuti, un annuncio riempirà l'intero schermo per 30 secondi, i marchi già concordati per l'esordio di questi "main spot" saranno Samsung, Coca-Cola, Hyundai e l'Oreal, nei restanti 9 minuti e 30 secondi lo schermo sarà suddiviso in sei sezioni più piccole per la diffusioni di contenuti minori, come già attualmente avviene ma su sei display distinti.

Landsec non ha specificato una data esatta per quando lo schermo sarà acceso, anche al fine di evitare inutili sovraffollamenti e congestioni del traffico; non ci resta che aspettare la sua accensione per vedere le sue effettive competenze nella scelta di ciò che la gente vuole vedere passare come pubblicità.