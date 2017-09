NIU, a Eicma 2017 tre nuovi scooter elettrici ed ecologici

In aggiunta agli eScooter N1S ed M1 lanciati durante la scorsa edizione dell’annuale fiera di settore, i tre nuovi scooter di NIU si contraddistinguono per tecnologie all’avanguardia e funzioni smart, come l'interazione con l’esclusiva App, il GPS integrato e il sistema antifurto. Inoltre, NIU garantisce la possibilità di ricaricare la batteria in maniera semplice e alla portata di tutti.

NIU N GT è progettato per chi in uno scooter cerca potenza, velocità di accelerazione e durata della batteria, il tutto nello stile ereditato dalla linea N1S, da cui differisce nella variante colore Nero Mat, N GTX. Quest'ultima rappresenta l'evoluzione di N1S, e spicca per la combinazione trendy di nero e rosso, mentre X1 è un concept caratterizzato da dimensioni e look importanti, simili a quelli di una moto.

NIU N GTX

Per quanto riguarda il modello N1S, è alimentato da batterie agli ioni di litio fornite da Panasonic, Samsung e LG. La batteria 29aH si ricarica completamente in sei ore, fornendo un'autonomia di 80 chilometri. Il peso dello scooter è di 10 Kg. Al centro del N1S abbiamo un Sistema di Gestione della Batteria di tipo Battery Management System (BMS), ispirato alle autovetture, che regola i consumi di potenza e garantisce la sicurezza. Il pacco batteria NIU sfrutta 180 cellule della tecnologia agli ioni di litio.

“Siamo entusiasti di presentare la nostra nuova line-up sul mercato italiano, nel corso di un evento importante come EICMA," afferma Joseph Constanty, Director of International di NIU. “Per il secondo anno di seguito confermiamo l’obiettivo di cambiare per sempre il modo di vivere e di esplorare le città, offrendo la gamma di eScooter più avanzata al mondo. Migliorare la user experience dei nostri clienti, fornendo veicoli innovativi, straordinariamente performanti ed ecologici: è questa la nostra missione”.

La gamma di eScooter NIU è disponibile presso i principali rivenditori KSR Group, azienda austriaca che sviluppa e distribuisce sul mercato internazionale prodotti all'avanguardia. NIU è stata fondata nel 2014 da una cordata di imprenditori che comprende l'ex CTO di Baidu (il Google cinese), il senior designer di Frog Design, uno specialista del marketing di Xiaomi Mobile e un esperto di produzione di Huawei. A partire dal lancio nell'estate 2015 NIU ha venduto oltre 250.000 unità a livello globale.

Quanto a Eicma, si svolgerà dal 9 al 12 novembre 2017 a Milano.