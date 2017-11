NIU svela quattro nuovi smart scooter elettrici a EICMA

I quattro nuovi scooter elettrici presentati da NIU a EICMA di Milano si caratterizzano per potenza e autonomia maggiori rispetto ai precedenti modelli della gamma. E arriveranno sul mercato europeo nel corso del 2018.

Con un’autonomia stimata di 180km nelle aree urbane, lo scooter GTX offre una gamma ancora più ampia di opzioni di utilizzo rispetto ai modelli precedenti. Con una velocità massima di 100 km/h, questo modello si ricarica tramite qualsiasi presa elettrica.

NIU N GTX

Con un design simile agli scooter della serie N, il modello GT offre una potenza maggiore rispetto al fratello minore NS1, con una velocità massima di 80 km/h e un’autonomia di oltre 130km. La ricarica, che richiede 6 ore, può essere effettuata tramite qualsiasi presa elettrica.

NIU N GT

Lo scooter U Pro, concepito per l’utilizzo urbano, è ideale per gli spostamenti quotidiani. Offre un’autonomia di 70km, raggiunge in pochi secondi la velocità massima di 45 km/h e in 7 ore permette una ricarica completa della batteria removibile.

NIU N-U Pro

Ultima novità nella gamma, il concept Project X, caratterizzato da una velocità massima di 120 km/h e da un’autonomia di 160km, con cui NIU entra nella categoria delle “moto scooter”. La tecnologia di bordo di Project X disporrà di sistema operativo Android e di un display touchscreen.

Altre informazioni su EICMA 2017 si trovano qui.