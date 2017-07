Nuova Jaguar E-PACE presentata con una spettacolare performance di avvitamento

La nuova Jaguar E-PACE è stata presentata con una performance che le consente di entrare nel Guinness dei Primati e che potete vedere nel filmato sottostante. Si è trattato di una torsione dinamica che stabilisce un nuovo Primato ufficiale per “l’avvitamento più lungo effettuato con un veicolo di serie”.

Per affinare l’acrobazia sono stati necessari mesi di prove e analisi dinamiche, tra cui il raggiungimento dell’esatta velocità di rincorsa. Le rampe sono state progettate in modo accurato utilizzando software CAD, prima dell’esecuzione di qualsiasi prova. Durante l’avvitamento di 270 gradi, Terry Grant, lo stunt driver che ha condotto l'esperimento e che vanta un'esperienza importante anche in ambito cinematografico, ha provato sul suo corpo una forza di 5,5 G e ha dovuto effettuare una rincorsa di 160 metri per eseguire la performance alla corretta velocità.

La E-PACE ha completato la sua performance da record all’ExCeL di Londra, una delle poche location del Regno Unito abbastanza grandi da poter assicurare i 160 metri di rincorsa, fondamentali per raggiungere i 15 metri di salto in lungo.

La E-PACE è un SUV compatto a 5 posti che unisce il design e le prestazioni di una vettura sportiva Jaguar in un veicolo a trazione integrale pratico e spazioso. Un veicolo dal DNA sportivo che integra in sé un'importante serie di dotazioni tecnologiche, votate soprattutto a garantire la massima connettività a tutti i passeggeri. Questo è infatti possibile grazie al Wi-Fi 4G e al touchscreen superwide di serie.

I veicoli di nuova generazione come questo non rinunciano, infatti, alla tecnologia, che va piuttosto ad acquisire una rilevanza fondamentale nell'ottica di garantire un'esperienza confortevole e produttività anche durante gli spostamenti. La vettura, infatti, offre fino a quattro prese da 12 volt e cinque porte USB, oltre a un hotspot Wi-Fi 4G che consente di connettere fino a otto dispositivi contemporaneamente.

Lo schermo touchscreen a 10 pollici di serie, inoltre, consente agli utenti di connettersi alle loro applicazioni preferite, come ad esempio Spotify. Il sistema InControl di Jaguar Land Rover permette di mantenere in sicurezza il veicolo attraverso la tracciabilità sullo smartphone. Inoltre, in caso di incidente, il sistema avvisa automaticamente i servizi di emergenza e prima di intraprendere un viaggio è possibile controllare i livelli di carburante oppure temperare l’abitacolo della vettura a proprio piacimento.

La E-PACE è la prima Jaguar ad essere dotata dell’esclusivo Head-Up Display di nuova generazione. Il sistema è in grado di proiettare fino al 66% di informazioni in più sul parabrezza, con una grafica a colori più grande e più nitida.

Le dotazioni tecnologiche di un veicolo del genere non si esauriscono con queste, visto che la E-PACE è dotata di una serie di accorgimenti importanti in termini di personalizzazione e guida autonoma. Il Configurable Dynamics, ad esempio, consente di personalizzare le impostazioni dell’acceleratore, della trasmissione automatica, dello sterzo e, laddove presente, del sistema di sospensioni Adaptive Dynamics. Questa tecnologia rileva gli input del guidatore, i movimenti del corpo vettura e del volante, caricando preventivamente le sospensioni e regolando l’ammortizzazione in modo da migliorare la stabilità e l’agilità in ogni condizione di guida.

La videocamera stereoscopica, poi, è l’elemento fondamentale di sistemi come l’avanzato Autonomous Emergency Braking, che rileva anche la presenza di pedoni, il Lane Keep Assist e il Traffic Sign Recognition, oltre che dell’Intelligent Speed Limiter e del Driver Condition Monitor. I sensori di parcheggio anteriori e posteriori sono di serie.

La videocamera si combina inoltre con lo sterzo a servoassistenza elettrica per il Blind Spot Assist, che permette di ridurre il rischio di collisione laterale sulle strade a più corsie. Il sistema Forward Traffic Detection, invece, segnala ai conducenti la presenza di veicoli in avvicinamento agli incroci in cui la visibilità è limitata.

Il design esterno trae ispirazione dalla sportiva F-TYPE ed è caratterizzato dalla tipica calandra Jaguar, dalle proporzioni marcate, dagli sbalzi ridotti e dalle importanti fiancate. Il DNA sportivo Jaguar emerge anche nelle linee fluenti del tetto e nell’inconfondibile disegno dei finestrini.

Per maggiori informazioni, immagini e video sulla Jaguar E-PACE, visitare il sito www.media.jaguar.com .