Nuovo record per la Tesla Model S: team italiano supera i 1.000 km con una sola carica

Tramite la propria pagina Twitter, il Tesla Owners Italia Team (Italia-Ticino-Repubblica di San Marino) ha stabilito un nuovo record hypermiling, battendo quello di 901,2 km ottenuto nel giugno scorso da un appassionato belga, utilizzano anche in questo caso una Model S 100D, la distanza complessiva coperta è stata pari a 1.078 km sempre con su una singola carica.

Ricordiamo che l'hypermiling è una tecnica utilizzata per sfruttare al massimo il "pieno" di un veicolo, lasciando da parte la guida a cui siamo abituati tutti i giorni, concentrandosi sul mantenere una velocità bassa e soprattutto costante, limitando qualsiasi spreco di energia.

Il CEO di Tesla Elon Musk, successivamente al precedente record, aveva dichiarato che raggiungere i 1.000 km era fattibile, e il team italiano si è subito messo all'opera per raggiungere ed infrangere tale traguardo: il Tesla Owners Club Italia, ha usato un normale veicolo equipaggiato con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, normalmente disponibili sul mercato, e sacrificandosi non utilizzando l'aria condizionata: la prova è stata svolta in provincia di Salerno e nei primi giorni del mese di agosto, quindi tanto di cappello.

Il team era composto da cinque membri che si sono alternati alla guida del veicolo, portando a termine il record in circa 29 ore ovviamente continuative: questa volta è stata sfruttata anche la funzione di auto guida che ha permesso di mantenere la velocità ancora più costante e soprattutto una traiettoria lineare mantenendo il veicolo nel mezzo della corsia.

Officially verified as the first production electric car to exceed 1000km on a single charge! Congratulations Tesla Owners Italia!! https://t.co/r8fFZIFEP2 — Elon Musk (@elonmusk) 5 agosto 2017

Dopo la pubblicazione del record nei giorni scorsi, Musk si è congratulato tramite Twitter con tutto il team, specificando che è la prima volta che un veicolo elettrico di serie supera i 1.000 km con una singola carica. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina facebook del team, dove potete trovare i post che riassumono tutte le fasi di svolgimento del record ed alcune curiosità sulla sua pianificazione e sui componenti del gruppo di appassionati.