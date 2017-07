Reelight, luci per bicicletta ad alimentazione magnetica e senza batterie

Nuova campagna su Kickstarter per l'azienda danese Reelight la quale propone ai ciclisti un nuovo valido accessorio da montare sulla propria due ruote: parliamo delle luci di segnalazione CIO LED sostenute già da oltre 1.200 finanziatori come si può vedere sulla pagina dedicata alla campagna.

La grossa innovazione di questo prodotto? l'assenza di batterie da ricaricare, in quanto queste luci di segnalazione funzionano esclusivamente con l'energia magnetica prodotta dal magnete montato sui raggi della ruota: CIO LED è un dispositivo privo di batterie, impermeabili e in grado di lampeggiare autonomamente mentre la bici è in movimento ed anche quando è ferma.

Particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione del sistema di montaggio, specificatamente progettato con caratteristiche antifurto, queste luci vengono fissate al telaio della bici per mezzo di fili in acciaio inossidabile rivestiti, da tensionare con una chiave dedicata, sistema che garantisce complessivamente una buona protezione contro manomissioni e danni.

Tornando al funzionamento delle luci, l'energia necessaria a far accendere i LED viene prodotta dal campo magnetico che si viene a creare tra il magnete in movimento, posto sui raggi della ruota, ed il piccolo generatore integrato nel blocco luci; ogni dispositivo è dotate anche di un sistema di backup interno che ne garantisce il funzionamento per svariati minuti anche a ruote ferme.

Attualmente questa tecnologia è limitata alla sole lampade di segnalazione con funzionamento intermittente, in quanto, non ancora sufficientemente potente per consentire l'azionamento di una luce fissa in grado di illuminare la strada davanti a se; nel 2015 Reelight aveva già intrapreso una prima campagna su Kickstarter con la sua prima luce autoalimentata NEO che sicuramente non colpiva per dimensioni compatte e design ricercato.

La CIO LED invece ha ingombri più contenuti e uno stile che passa inosservato, inoltre riesce a produrre un'energia circa sei volte superiore rispetto alla versione precedente: "Quelli che un tempo erano due moduli magnetici da 4,7", montati su ogni ruota, ora è solo un piccolo magnete con le dimensioni di una moneta", precisa la società.

In Danimarca le biciclette sono il mezzo più utilizzato in assoluto, si pensi solo che a Copenaghen ci sono più bici che auto private; questo dispositivo completamente autosufficiente assicura che ogni qualvolta si utilizzi la propria bici le luci di segnalazione siano sempre in funzione rendendo ben evidente la propria presenza in strada.

Per quanto riguarda il costo, i primi a sostenere questa campagna possono ottenere una luce anteriore e una posteriore per 278 corone danesi cioè circa 38 €, maggiori informazioni, anche su altri prodotti Reelight, sul sito del produttore.