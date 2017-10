Renault FLOAT, auto a levitazione magnetica come Hyperloop

Renault FLOAT è una concept car con cui la designer Yunchen Cai ha vinto il contest promosso dalla stessa Renault a proposito di quello che dovrebbe essere il design delle auto del futuro. Esteriormente l'auto è ricoperta di vetro trasparente, mentre delle porte scorrevoli permettono di salire a bordo del veicolo o di scendere.

Secondo le intenzioni della Cai, FLOAT sarà un'auto a levitazione magnetica capace di sfruttare la tecnologia Meglev già alla base del progetto Hyperloop di Tesla. Ciò elimina i problemi legati all'attrito che si genera fra ruote e asfalto e consente di raggiungere velocità notevoli.

FLOAT, inoltre, non si muove in una direzione prestabilita, ma può spostarsi ovunque intorno a sé grazie ai cuscinetti magnetici che si trovano nella superficie inferiore. Molteplici pod, inoltre, si possono collegare fra di loro in modo da aumentare il numero di passeggeri che possono viaggiare con il mezzo.

Tramite un'app gli utenti possono prenotare il veicolo, che li raggiungerà nella loro posizione per poi condurli a destinazione. FLOAT non ha bisogno di conducente e non dispone neanche di un volante: è concepito come un veicolo completamente a guida autonoma. E' inoltre elettrico al 100% e per questo pienamente sostenibile dal punto di vista ambientale.

Ribadiamo che FLOAT è un concetto sperimentale, ideato per stimolare il dibattito e le idee su ciò che ci attende in termini di mobilità. Saranno proprio così le auto del futuro?