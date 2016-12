Ricarica dei veicoli velocissima con Tesla SuperCharger 3. Musk: 'Tecnologie attuali sono per giocattolini'

Tesla non ha inventato la propulsione elettrica, ma in epoca moderna è certamente la compagnia che ci ha creduto e che ci crede di più. Una delle mosse più interessanti del produttore americano è stata creare una rete di ricarica rapida e gratuita lungo le strade principali, che permette ai veicoli brevi soste per caricare le batterie e procedere nei viaggi più lunghi. Il tutto con l'obiettivo di rispondere ad una delle problematiche principali delle auto elettriche: l'autonomia.

La società di Elon Musk ha lavorato sodo per espandere la rete, che oggi conta più di 770 stazioni di ricarica sparse in tutto il mondo. Ma, nonostante il ruolo di prestigio che già ricopre all'interno del mercato, Tesla non si sta cullando sugli allori e nel prossimo futuro potrebbe rendere l'attuale (frustrante) esperienza di ricarica dei veicoli elettrici un (brutto) ricordo del passato. In anticipo agli annunci ufficiali, Musk ha iniziato a far crescere l'hype su Twitter.

Il CEO di Tesla, in risposta ad un utente che chiedeva maggiori informazioni sulle nuove tecnologie delle stazioni Tesla SuperCharger v3, ha offerto alcuni spunti sulle novità che possiamo attenderci. A detta di Musk molte più stazioni utilizzeranno pannelli solari in maniera più capillare ed efficace, e le capacità delle nuove basette saranno presumibilmente estremamente più elevate rispetto a quelle disponibili attualmente. Insomma, un grosso passo in avanti.

Rispondendo alla potenza delle nuove SuperCharger, Musk ha scritto: "Solo 350kW... a cosa ti stai riferendo, a un giocattolo per bambini?"

In paragone, la maggior parte delle stazioni SuperCharger disponibili in giro ha una potenza di circa 120kW. Aumentando significativamente la potenza delle stazioni, Tesla potrebbe risolvere una serie di problematiche tutte legate fra di loro: la ricarica dei veicoli sarà sensibilmente più rapida, e i tragitti lunghi meno problematici con le auto elettriche; in aggiunta si eviterebbe l'affollamento che si verifica intorno alle stazioni SuperCharger in seguito all'aumento di veicoli Tesla in circolazione.

Lo scorso mese Tesla aveva annunciato che i possessori di veicoli acquistati nel 2017 riceveranno un credito per 1000 miglia di ricariche, ma in seguito dovranno pagare per usare le stazioni SuperCharger. Il costo sarà comunque inferiore a quello necessario per l'acquisto di benzina su veicoli tradizionali.