Riello UPS nuovo partner Audi nel campionato FIA Formula E 2017/18 per auto a motore elettrico

Riello UPS sarà partner ufficiale di Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team nel campionato mondiale FIA di Formula E a partire dalla stagione 2017/2018; grazie a questo, il logo Riello UPS campeggerà sugli alettoni anteriori delle monoposto Audi Sport Abt Schaeffler Formula E team e sulla tuta dei piloti Lucas Di Grassi e Daniel Abt.

La Formula E è la categoria che ha il maggior potenziale nel campo delle competizioni motoristiche, è vicina alla gente perché si corre in circuiti cittadini, nelle più belle e importanti città mondiali, e rappresenta lo stato dell’arte nella gestione smart dell’energia, core business per Riello UPS.

Lucas di Grassi

Audi e Riello UPS, entrambe impegnate in competizioni motoristiche ai massimi livelli mondiali, stanno investendo in tecnologie orientate al futuro e nella gestione intelligente dell’energia.

L'accordo, dal 2 dicembre 2017 a luglio 2018, porterà il logo dell’azienda italiana nelle più belle città del mondo. In Italia si correrà il 14 aprile 2018 sul percorso dell'EUR a Roma.

La Formula E sfrutta tecnologia verde per abbattere l’inquinamento e al contempo esaltare le prestazioni, dimostrando come le monoposto elettriche possano offrire le massime prestazioni. Secondo questo scenario, le auto elettriche rappresentano il futuro della mobilità.

Riello UPS è il marchio del gruppo Riello Elettronica, con cui produce gruppi statici di continuità specifici per uffici, ambienti elettromedicali, apparati di sicurezza e di emergenza, datacenter, complessi industriali e sistemi di comunicazione. Per quanto riguarda Riello Elettronica, sono quattro le aree in cui si suddivide la sua strategia commerciale: l’area Energia, l’area Automation, l’area Safety & Security, e l’area Real Estate. La sua struttura consta di nove insediamenti produttivi in Italia, ventiquattro società controllate in Europa, Asia e Oceania e una presenza capillare in 80 paesi del mondo.